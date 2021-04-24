快訊

這縣市發大雨特報！明各地易降雨 吳德榮：下周四移動性鋒面過境

中國龍芯計畫以轉譯形式相容MIPS、Arm、x86架構指令集

聯合新聞網 / 楊又肇

由中國科學院計算技術研究所、龍芯中科、神州龍芯等機構共同打造的龍芯處理器，在強調CPU自主設計重要性之下，稍早也宣布更新旗下LoongArch指令集，將捨棄原本取用自MIPS架構指令集的設計，預計透過自主設計的2500以上組指令集，實現可直接相容MIPS架構指令集運作，並且透過轉譯方式相容Arm與x86架構指令集。

依照龍芯方面說明，新版LoongArch指令集將可100%對應MIPS架構指令集，而對應Arm架構指令集目前相容約達90%，至於x86架構指令集部分若在Linux環境約為80%，若是在Windows 10環境下的指令集相容則僅有70%。

而依照龍芯中科董事長胡偉武表示指令集之間轉譯最大問題，實際上還是在指令集相關智慧財產權，而龍芯為了實現以轉譯方式達成相容，目前也已經著手檢視旗下技術資產，並且釐清藉由二進位轉譯方式達成相容的作法是否涉及侵權，藉此確保目前發展作法可行。

同時，龍芯也希望持續擴展其指令集內容，並且透過免費開放方式吸引更多人加入使用，藉此擴大LoongArch指令集應用範疇，目標希望能在2025年消除不同架構指令集之間隔閡，甚至希望未來能進一步取代RISC-V。

但以目前Arm架構成為不少處理器採用設計，同時x86架構目前也由Intel、AMD廣泛使用，加上雖然現階段透過轉譯方式達成指令集相容尚未有問題出現，卻難保未來不會有專利、利益及法律上的紛爭。

另一方面，龍芯捨棄使用MIPS架構指令集，某種程度上也是因為Wave Computing不再推動更新MIPS架構設計，並且轉向開源架構設計的RISC-V陣營有關。而透過轉譯方式雖然可以實現相容，但在執行效率是否能與原生支援方式相提並論，顯然又是另一回事，因此龍芯期望藉由轉譯方式相容市場主流架構指令集，或許只是個理想。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利

延伸閱讀

Intel新一季財報營收達197億美元 淨利卻因為資料中心業務大幅下滑

旗艦效能表現的realme GT在台推出 搭載S888處理器售價15990元

搭載M1處理器 Mac終於可以完整使用Windows 10 on Arm作業系統

為什麼推出「Grace」CPU 對於NVIDIA而言至關重要？

相關新聞

Intel新一季財報營收達197億美元 淨利卻因為資料中心業務大幅下滑

在Pat Gelsinger回鍋擔任執行長，並且提出擴大自身產線規模，同時也會向外開放代工資源，甚至不排除擴大與既有代工業者合作關係的IDM 2.0發展策略後，Intel稍早公布2021財年第一季財報結果，其中顯示第一季營收達197億美元，相比去年同期下降1%，而淨利則為34億美元，相比去年同期達57億美元大幅下降41%，主因在於資料中心業務營收相比去年同期減少20%，僅達56億美元。

LINE BANK正式在台開行！標榜6分鐘開戶、點數回饋、存款利率優惠

3月底宣布啟用全新品牌識別設計後，LINE BANK今日 (4/22)宣布正式在台開行，讓一般民眾可透過手機快速開通個人帳戶，同時也結合LINE Points點數回饋等服務，讓使用者能更方便管理個人金融。

消息指稱Discord已與微軟終止洽談 未來不對外出售

雖然先前有消息指稱微軟已經與通訊服務平台Discord進行深入洽談，將會在近期內公布收購消息，但目前相關說法則透露Discord已經與微軟終止談判，同時也不會對外出售。

Google攜手聯合國教科文組織等單位 透過網路近距離飽覽世界遺產

在目前新型冠狀病毒疫情仍有不少影響之下，出國旅遊顯然成為相當不容易的事情，但是藉由Google藝術與文化 (Google Arts & Culture)線上服務，使用者還是可以輕易地一覽各地著名景點，甚至是近期Google剛與聯合國教科文組織 (UNESCO)合作的世界遺產內容導覽，讓使用者能輕易一覽吉薩大金字塔、羅馬競技場、泰姬瑪哈陵，或是沙烏地阿拉伯的瑪達琳·薩利赫 (Mada'in Salih)自然保護區。

新一波機款報到，折疊手機成氣候了嗎？

折疊手機，似乎開始有流行的跡象了。 今年2月，華為不畏風雨推出折疊手機Mate X2；緊接著，新加入折疊手機市場的小米，日前開賣首款折疊機小米MIX FOLD。還沒停，OPPO的捲軸概念機，最近也將在台灣亮相，三星新一代Galaxy Z Fold 3，更傳出將在7月發表。

台灣暴露通知正式啟用！iPhone版台灣社交距離App開放下載

由衛生福利部疾病管制署推出的 iOS 版「暴露通知」功能正式啟用！只要在 iPhone 上下載「臺灣社交距離」App，就能與民眾一同抗疫，減少傳染風險！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。