中國龍芯計畫以轉譯形式相容MIPS、Arm、x86架構指令集

由中國科學院計算技術研究所、龍芯中科、神州龍芯等機構共同打造的龍芯處理器，在強調CPU自主設計重要性之下，稍早也宣布更新旗下LoongArch指令集，將捨棄原本取用自MIPS架構指令集的設計，預計透過自主設計的2500以上組指令集，實現可直接相容MIPS架構指令集運作，並且透過轉譯方式相容Arm與x86架構指令集。

依照龍芯方面說明，新版LoongArch指令集將可100%對應MIPS架構指令集，而對應Arm架構指令集目前相容約達90%，至於x86架構指令集部分若在Linux環境約為80%，若是在Windows 10環境下的指令集相容則僅有70%。

而依照龍芯中科董事長胡偉武表示指令集之間轉譯最大問題，實際上還是在指令集相關智慧財產權，而龍芯為了實現以轉譯方式達成相容，目前也已經著手檢視旗下技術資產，並且釐清藉由二進位轉譯方式達成相容的作法是否涉及侵權，藉此確保目前發展作法可行。

同時，龍芯也希望持續擴展其指令集內容，並且透過免費開放方式吸引更多人加入使用，藉此擴大LoongArch指令集應用範疇，目標希望能在2025年消除不同架構指令集之間隔閡，甚至希望未來能進一步取代RISC-V。

但以目前Arm架構成為不少處理器採用設計，同時x86架構目前也由Intel、AMD廣泛使用，加上雖然現階段透過轉譯方式達成指令集相容尚未有問題出現，卻難保未來不會有專利、利益及法律上的紛爭。

另一方面，龍芯捨棄使用MIPS架構指令集，某種程度上也是因為Wave Computing不再推動更新MIPS架構設計，並且轉向開源架構設計的RISC-V陣營有關。而透過轉譯方式雖然可以實現相容，但在執行效率是否能與原生支援方式相提並論，顯然又是另一回事，因此龍芯期望藉由轉譯方式相容市場主流架構指令集，或許只是個理想。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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