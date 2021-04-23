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Intel新一季財報營收達197億美元 淨利卻因為資料中心業務大幅下滑

聯合新聞網 / 楊又肇

在Pat Gelsinger回鍋擔任執行長，並且提出擴大自身產線規模，同時也會向外開放代工資源，甚至不排除擴大與既有代工業者合作關係的IDM 2.0發展策略後，Intel稍早公布2021財年第一季財報結果，其中顯示第一季營收達197億美元，相比去年同期下降1%，而淨利則為34億美元，相比去年同期達57億美元大幅下降41%，主因在於資料中心業務營收相比去年同期減少20%，僅達56億美元。

依照財報公布細節，顯示Intel客戶終端運算部門營收達106.05億美元，數據中心部門營收則為48.11億美元，物聯網部門營收為8.83億美元，Mobileye營收則是3.77億美元。另外，儲存解決方案部門營收為11.07億美元，而FPGA解決方案部門營收為4.86億美元，至於其他業務營收則達6.20億美元。

Intel預期2021財年第二季營收可達189億美元，2021財年全年營收預期可達770億美元。

而此次淨利明顯下滑，與上一季在資料中心營收比去年同期減少20%有關，Intel表示在於新款Xeon處理器相對較晚推出，因此並未吸引企業用戶選擇更換。至於主要營收源自客戶終端運算部門營收，則是與新款Tiger Lake架構設計，並且帶動顯著效能與電力續航表現的第11代行動處理器進入市場，並且應用在多款筆電設計有關。

至於針對數據中心業務發展部分，Pat Gelsinger在日前接受訪談時，對於NVIDIA宣布推出「Grace」CPU並不擔心，原因在於近期推出以Ice Lake架構打造的新款第三代Xeon Scalable可擴展處理器同樣加入強化人工智慧運算的DL Boost技術，並且導入AVX512_VNNI、AVX512_BF16指令集加速人工智慧運算效率。

同時，Intel接下來準備推出以Sapphire Rapids架構設計的第四代Xeon Scalable可擴展處理器，以及針對超算領域打造的Aurora運算平台也將導入Ponte Vecchio GPU進行加速，預期可讓半精度浮點數運算效率可達1000 TFLOPS，標榜會是NVIDIA A100 GPU的300倍表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 Intel 財報

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