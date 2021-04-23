VLSI Technology再次提告、要求30億美元賠償！但這次Intel贏了官司
今年3月初由德州地方法院裁定Intel侵害VLSI Technology兩項專利，必須賠償總計21.8億美元金額之後，VLSI Technology在另一起訴訟同樣指控Intel有侵權事實，並且要求賠償30億美元，但此次卻被陪審團認定未有侵權結果。
如同前一起訴訟內容，VLSI Technology認為Intel用於讓處理器加速運作的技術涉及侵權，並且藉此獲取高額利潤，因此要求法院裁定高達30億美元求償金額。
但Intel則強調旗下技術是由旗下工程團隊花費數十年時間開發，並未涉及使用其他業者技術專利，同時也認為VLSI Technology所指專利技術也不符合當前處理器設計需求，否認有侵權事實。
而法院最終採納陪審團意見，認定Intel並未涉及侵權，裁定VLSI Technology敗訴。
不過，除了近期兩起訴訟，VLSI Technology還向Intel提出第三起訴訟，預計會在今年6月開庭審理，同樣會由德州地方法院針對訴訟內容進行裁決。
在此次訴訟後，Intel呼籲美國政府應該立法避免諸如VLSI Technology一類以專利興訟獲利的情況，造成真正從事產品研發業者發展受影響。
VLSI Technology最早是在1979年創立，並且在1999年由飛利浦以10億美元收購，而後續則從飛利浦拆分獨立成為現今的恩智浦，目前的VLSI Technology則是從恩智浦拆分獨立，因此在此次訴訟取得賠償金額，有部分也會轉給恩智浦。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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