LINE BANK正式在台開行！標榜6分鐘開戶、點數回饋、存款利率優惠

3月底宣布啟用全新品牌識別設計後，LINE BANK今日 (4/22)宣布正式在台開行，讓一般民眾可透過手機快速開通個人帳戶，同時也結合LINE Points點數回饋等服務，讓使用者能更方便管理個人金融。

依照LINE BANK說明，透過LINE App更新之後，將可透過App中的錢包選項，或是透過接下來即將在App Store、Google Play Store上架的LINE BANK獨立App，最快可在6分鐘內完成個人帳號開戶申請，可讓使用者選擇多種卡面，並且提供0.2%限時優惠活儲利率。

另外，LINE BANK也提供365天、24小時不中斷，以及無須跳頁等待的線上客服，同時提供Chatbot文字互動，以及線上真人語音客服，藉此滿足不同服務需求。

LINE BANK台灣總經理黃以孟表示，LINE BANK服務以用戶至上、場景優先、安心信任形式打造，標榜「Banking in Your Hand」 (你手中的銀行)滿足消費者各類金融需求，並且滿足簽帳金融卡即時入點、轉帳免手續費、高利率定存，初期分別提供快速開戶、點數發放、好友轉帳、定存服務、分期信貸五大服務項目。

不過，現階段發展目標會以提供基礎服務為主，尚未開放企業、商業用戶申請，同時包含信用卡、是否與其他地區LINE BANK服務有進一步整合，目前都還沒有具體推行時程。

▲LINE BANK台灣總經理黃以孟

而LINE BANK在台灣地區主要目標族群，會以經常使用LINE Pay等數位支付服務族群為主，因此鎖定年齡層會介於20歲至49歲之間的使用者。

▲初期在台提供五大服務項目

可申請實體金融卡片、整合LINE Points點數回饋

而配合LINE BANK推出、以LINE Friends角色設計卡面的實體LINE BANK快點卡，同樣具備現金卡功能，同時可立即與LINE Pay服務綁定，並且可在持卡消費過程即時回饋LINE Points點數，甚至在午餐、週末指定時段加碼提供專屬點數回饋，而卡片權益也能隨時轉換。

▲LINE BANK也會提供實體金融卡，讓使用者能在一般消費時使用，或是提領現金

▲LINE BANK帳戶開通後，即可快速與LINE Pay服務綁定，並且可在消費時即時回饋LINE Points點數

60次跨行免手續費、單筆金額最多可50人分帳

轉帳服務部分，LINE BANK提供每月多達60次跨行免手續費優惠，另外也能透過LINE好友名單邀請轉帳，或是透過QR Code方式轉帳，而單次最多分帳人數可達50人規模。

而由於提供多達60次的免手續費跨行交易，因此使用者也能在各個銀行ATM提領現金。

可設定目標金額的定存優惠、快速申請信貸服務

針對固定存款優惠方面，LINE BANK也強調提供存款設定在4-24個月內，帳戶存款額度設定1萬元至300萬元內的夢想帳戶功能，並且可享有最高1.62%存款利率。

其中，使用者可以設立多組存款夢想帳戶，並且能依照個人需求設定自動扣款日期，同時存款達成率越高，最高將額外加碼0.75%存款利率，甚至可透過個人名稱自訂、圖像化方式檢視存款目標完成進度。

另外，在LINE BANK初期提供服務也包含分期信貸，讓使用者直接透過手機簡單操作即可快速申請。其中每筆手續費為488元，同時信貸利率將以個人信評計算，最低從1.8%起跳。

新開通帳戶加贈LINE Points點數

前50萬名新開通帳戶，LINE BANK也將加贈LINE Points點數100點，綁定7-ELEVEN或全家便利商店官方App如OPEN錢包或My FamiPay消費滿200元，將額外加贈LINE Points點數50點。

另外，午餐時段在7-ELEVEN或全家便利商店以綁定LINE BANK快點卡的OPEN錢包或My FamiPay消費，亦可回饋等值消費金額30%比例LINE Points點數回饋，而週末時段若以OPEN錢包在全台星巴克、統一時代百貨、康是美、夢時代、速邁樂加油中心消費，亦可回饋等值消費金額10%的點數回饋。

▲LINE BANK

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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