聽新聞
test
0:00 / 0:00
消息指稱Discord已與微軟終止洽談 未來不對外出售
雖然先前有消息指稱微軟已經與通訊服務平台Discord進行深入洽談，將會在近期內公布收購消息，但目前相關說法則透露Discord已經與微軟終止談判，同時也不會對外出售。
依照華爾街日報報導指稱，目前Discord已經與微軟結束洽談，同時並未計畫對外出售，未來公司依然會維持獨立運作。相關說法指稱Discord仍有掛牌上市計畫，但現階段沒有資金空缺問題情況下，顯然未有急迫上市募股的壓力。
Discord現行使用人數更累積超過1.4億人，日前更推出名為Nitro、每月以9.99美元或每年99.99美元計價的付費訂閱服務，使得Discord去年營收累積達1.3億美元，同時在去年12月更獲得新一波1億美元融資，現有市值約達70億美元。
在此之前，微軟原本傳出可能會以100億美元價格收購Discord，同時雙方也似乎有進一步洽談，但目前看起來是未能達成協議，因此未有更進一步的討論。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
蘋果發表會快報
▪蘋果發表會重點整理 哪個新品最讓你心動？
▪新款iPad Pro效能更強入手門檻卻更便宜！這種容量反而變貴了
▪蘋果AirTag一出 網友大讚「捉姦神器」秒被打臉
▪蘋果iOS更新！Face ID「戴口罩」下週也能解鎖了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言