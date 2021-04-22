消息指稱Discord已與微軟終止洽談 未來不對外出售

雖然先前有消息指稱微軟已經與通訊服務平台Discord進行深入洽談，將會在近期內公布收購消息，但目前相關說法則透露Discord已經與微軟終止談判，同時也不會對外出售。

依照華爾街日報報導指稱，目前Discord已經與微軟結束洽談，同時並未計畫對外出售，未來公司依然會維持獨立運作。相關說法指稱Discord仍有掛牌上市計畫，但現階段沒有資金空缺問題情況下，顯然未有急迫上市募股的壓力。

Discord現行使用人數更累積超過1.4億人，日前更推出名為Nitro、每月以9.99美元或每年99.99美元計價的付費訂閱服務，使得Discord去年營收累積達1.3億美元，同時在去年12月更獲得新一波1億美元融資，現有市值約達70億美元。

在此之前，微軟原本傳出可能會以100億美元價格收購Discord，同時雙方也似乎有進一步洽談，但目前看起來是未能達成協議，因此未有更進一步的討論。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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