Gogoro攜手印度最大機車品牌Hero MotoCorp 推動PBGN設計與智慧電池交換網路應用

Gogoro宣布與印度最大機車製造商Hero MotoCorp進行策略合作,將由雙方共組合資公司,並且在印度建置Gogoro智慧電池交換網路,而Hero MotoCorp也將為印度市場開發基於Powered by Gogoro Network (PBGN)設計的可交換電池電動車輛。

Hero MotoCorp董事長兼執行長Pawan Munjal博士表示,與Gogoro一同藉由「成為移動的未來」 (Be the Future of Mobility)理念,同時藉由「創造、合作、啟發」 (Create, Collaborate & Inspire)使命,以及此次與Gogoro合作關係,進一步強化電動車產品組合。

同時,Hero MotoCorp也預期可延伸位於齋浦爾 (Jaipur)的創新與技術中心 (Centre of Innovation and Technology, CIT),以及位於德國技術中心內研發工作,進而加速推展智慧與永續電動移動至印度境內,並且延伸至全球各地。

Pawan Munjal博士表示此次與Gogoro合作,將會促進印度政府推動電動化的決心,同時也將使印度未來能源及交通發展帶來深遠影響。

由於印度已經成為全球最大機車製造國,年產輛超過2000萬輛機車,在印度境內機車年銷量約介於1750萬到2000萬輛之間,外銷量則落在300萬到350萬輛之間,因此印度政府計畫在2025年以前讓所有150cc以下新售機車全面電動化,同時預計在2025年實現境內每3公里就有一座充、換電站。

而Hero MotoCorp目前是印度境內最大機車品牌,預期在與Gogoro合作之下,將可藉由Powered by Gogoro Network設計,以及Gogoro智慧電池交換網路快速擴展電動車發展,同時Gogoro也將可透過複製Hero MotoCorp經驗,快速在全球地區推動Powered by Gogoro Network設計與智慧電池交換網路應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦