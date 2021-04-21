HTC攜手高雄市政府打造台灣首座開放5G獨立組網專網應用場域

HTC今日 (4/20)宣布與高雄市政府合作，於位在高雄市大魯閣草衙道大道西、佔地約250坪的KOSMOS體感奇點，設置台灣首座結合5G獨立組網專網及邊緣雲應用場域，並且預期與高雄市政府一同實現「科技亞灣，智慧高雄」願景。

配合高雄市政府目前致力將高雄轉型成亞洲新灣區5G AIoT科技智慧城市，HTC此次藉由旗下5G獨立組網技術，並且結合端對端企業專網解決方案，以及包含遠端串流軟體平台管理服務、邊緣運算技術、符合開放式架構標準的5G網路軟體與全方位高度安全網路防護機制，加上混合實境 (XR)全套服務解決方案，藉此在高傳輸、低延遲及廣域連結的5G獨立組網專網環境提供混合實境應用。

此外，配合5G專網應用模式，更能實現即時影像監控、多人連線、4K或8K影音高流量應用場景，讓企業能將廠房或一般辦公空間，快速藉由5G網路連接資源快速轉型，並且能以全新高速連網加快工作效率，同時藉由虛實整合推動全新工作模式。

在此次合作中，高雄市長陳其邁更說明日後將與亞洲新灣區「特貿三」的合作夥伴一同帶動近新台幣300億元投資，並且創造高達新台幣1200億元的產值，同時也預期讓下一個世代的新興產業能匯聚港都，並且帶動國內廠商走向國際。

此次由HTC提出的5G獨立組網專網及邊緣雲VR解決方案，其中整合廣達旗下子公司雲達科技 (Quanta Cloud Technology, QCT)、優達科技 (Ufispace)、辰隆科技 (TransNet)，以及財團法人資訊工業策進會等技術資源，藉此推動台灣境內5G建設及發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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