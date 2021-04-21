DJI Automotive將以空拍機技術 打造車輛識別前方路況的「雙眼」

日前預告進軍智慧車載系統的DJI，稍早於上海車展正式以DJI Automotive (大疆車載)品牌形式展出，分別展示包含智慧駕駛平台D80/D80+，以及D130/D130+，另外也展示包含智慧停車等技術應用，更確認目前已經與中國境內車廠如大眾汽車、上汽通用五菱等合作。

依照說明，DJI Automotive是在2016年成立，並且在2018年獲得中國深圳首批智慧連網汽車測試執照，並且在2019年正式啟用品牌名稱，更在2019年底建立首座車規等級智慧製造中心。

而DJI Automotive提出的智慧車載系統將能降低依賴衛星導航系統、高精度地圖，以及所有車對物 (V2X)連結需求，標榜可借助DJI在空拍機技術經驗累積，透過仿照雙眼立體視覺技術，配合預先學習訓練成果，將能使車輛自動檢測任何障礙物，並且讓車輛做出合適反應動作，即便在新舊車道並存，或是沒有實質車道情況下，依然能讓車輛在正確道路上穩定行駛。

此次提出的D80/D80+，以及D130/D130+智慧駕駛平台，基本上就是對應0-80Km/h，或是0-130Km/h速度區間運作需求，分別適用於城市快速道路，或是高速公路行駛需求。而針對非標準道路行駛情況，兩款系列智慧駕駛平台軍提供輔助功能，包含自動巡航、車道維持行駛輔助、自動緊急煞車、盲區監測提醒，以及前方碰撞預警等，另外也對應十字路口駕駛輔助。

至於在智慧停車技術方面，則包含輔助停車、記憶停車位置，以及包含自動停車與智慧召喚功能，並且能在室內、室外，或是處於露天、封閉形式停車場環境使用，同時更可實現中遠程距離全自動停車或智慧召喚，在緊急狀態下也對應後項碰撞預警與後項緊急煞車功能。

相較其他智慧車載仰賴連網與衛星定位輔助，DJI Automotive的智慧車載系統結合光達、鏡頭等元件組合，並且能整合於車輛大燈系統，藉此作為車輛「雙眼」協助確認前方路況，並且配合其他感知元件確認車輛行駛狀態，判斷是否需作輔助。

第一款採用DJI Automotive設計方案的量產車款預計會在今年內推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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