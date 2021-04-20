快訊

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

AZ疫苗增1例嚴重不良事件 六旬翁血管炎、間質性肺炎住院

攜手微軟、Qualcomm、宏碁、華碩等業者 中華電信以5G企業專網加速數位轉型

聯合新聞網 / 楊又肇
▲中華電信宣布攜手微軟、Qualcomm、宏碁、華碩、精英與英華達共同成立「企業數位轉型行動陣線」
▲中華電信宣布攜手微軟、Qualcomm、宏碁、華碩、精英與英華達共同成立「企業數位轉型行動陣線」

日前持續在台推動5G企業專網應用後，中華電信今日 (4/21)宣布攜手微軟Qualcomm宏碁華碩、精英與英華達共同成立「企業數位轉型行動陣線」，其中包含建置5G企業專網，並且導入採用Qualcomm Snapdragon處理器的常時連網筆電，藉此打造後疫情時代的行動工作模式，並且加速推動企業數位轉型。

中華電信表示，旗下企業專網服務是針對企業使用需求建置專屬行動通訊網路，透過獨立運作的5G行動網路對應低延遲、高頻寬傳輸特性，並且確保通訊品質與使用可靠度，同時也讓資料存取可在安全情況下運作。

此外，企業亦可針對需求進行高度客製化，包含可自主管理網路使用時間、地點，以及使用權限，不僅能避免企業機敏資料外洩，更可依照職務調整存取權限、使用頻寬與可連結服務。而配合行動網路彈性連結使用特性，更可讓企業員工彈性行動辦公，而企業端也能藉由網路連結數據掌握員工辦公狀況。

而配合企業轉型使用需求，Qualcomm也強調旗下以Snapdragon 8cx、Snapdragon 7cx處理器對應的Windows on Snapdragon設計，讓使用者能以輕便、快速啟動且常時連網形式滿足上網與作使用需求，同時也能對應各類多媒體影音娛樂播放，甚至對應內容創作使用，而藉由Arm特性也能對應更長電力續航時間。

▲微軟先前已經在台灣市場推出的Surface Pro X採用以Snapdragon 8cx為基礎打造的SQ2處理器
▲微軟先前已經在台灣市場推出的Surface Pro X採用以Snapdragon 8cx為基礎打造的SQ2處理器

藉由與微軟合作，Windows 10 on Arm版本目前也能模擬方式直接執行原本僅在x86架構硬體環境使用軟體服務，因此也增加Windows on Snapdragon常時連網筆電產品實用性，因此也符合多數企業工作人員使用需求。

目前中華電信已經在台北林口、高雄亞灣區等新創園區建置企業專網，藉此加速推動企業轉型，此次攜手微軟、Qualcomm、宏碁、華碩、精英與英華達成立「企業數位轉型行動陣線」，預期將擴大推廣企業專網能在更多業界普及應用。

▲宏碁在新款Spin 7導入Snapdragon 8cx處理器
▲宏碁在新款Spin 7導入Snapdragon 8cx處理器

▲精英電腦以Snapdragon 7cx處理器打造的強固型常時連網筆電
▲精英電腦以Snapdragon 7cx處理器打造的強固型常時連網筆電

▲精英電腦以Snapdragon 7cx處理器打造的強固型常時連網筆電
▲精英電腦以Snapdragon 7cx處理器打造的強固型常時連網筆電

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

中華電信 5G 微軟 Qualcomm 宏碁 華碩

延伸閱讀

高通與中華電等業者 成立企業數位轉型行動陣線

品牌廠投資晶片業首例 宏碁砸15億元入股敦泰

宏碁緊密人脈 促成敦泰交易案

宏碁、華碩 盯200天以上

相關新聞

臉書宣布進軍語音市場硬拼Clubhouse 另加播客功能

臉書（Facebook） 執行長祖克柏宣布，將發表多款語音產品，包括功能類似語音社群平台Clubhouse的即時語音聊天...

新一波機款報到，折疊手機成氣候了嗎？

折疊手機，似乎開始有流行的跡象了。 今年2月，華為不畏風雨推出折疊手機Mate X2；緊接著，新加入折疊手機市場的小米，日前開賣首款折疊機小米MIX FOLD。還沒停，OPPO的捲軸概念機，最近也將在台灣亮相，三星新一代Galaxy Z Fold 3，更傳出將在7月發表。

台灣暴露通知正式啟用！iPhone版台灣社交距離App開放下載

由衛生福利部疾病管制署推出的 iOS 版「暴露通知」功能正式啟用！只要在 iPhone 上下載「臺灣社交距離」App，就能與民眾一同抗疫，減少傳染風險！

華為攜手北汽新能源旗下品牌極狐打造電動車 導入Kirin 990A車載晶片、鴻蒙作業系統

華為稍早與北汽新能源旗下高階純電車輛品牌極狐 (ARCFOX)合作推出的純電車款阿爾法S，其中採用華為打造的車用處理器晶片，同時也整合華為旗下鴻蒙作業系統，標榜最高續航距離可達708公里，並且對應10分鐘可充入對應行駛197公里的電量，並且能在15分鐘內充入全車一半電量，時速100公里加速僅需在3.5秒內完成，甚至可連續加速多達20次無衰減功率輸出。

蘋果與合作夥伴推出2億美元Restore Fund基金 加速實現碳中和

為了加速朝2030年前實現碳中和邁進，蘋果在4月22日世界地球日前夕，宣布推出2億美元「Restore Fund基金」，...

亞馬遜去年淨利達213億美元 Prime服務訂閱人數累積達2億

亞馬遜執行長Jeff Bezos在向股東寄送信件中，除了說明亞馬遜在去年淨利累積達213萬美元，更透露付費訂閱使用的Prime會員服務使用人數已經累積超過2億人規模。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。