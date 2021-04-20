攜手微軟、Qualcomm、宏碁、華碩等業者 中華電信以5G企業專網加速數位轉型
日前持續在台推動5G企業專網應用後，中華電信今日 (4/21)宣布攜手微軟、Qualcomm、宏碁、華碩、精英與英華達共同成立「企業數位轉型行動陣線」，其中包含建置5G企業專網，並且導入採用Qualcomm Snapdragon處理器的常時連網筆電，藉此打造後疫情時代的行動工作模式，並且加速推動企業數位轉型。
中華電信表示，旗下企業專網服務是針對企業使用需求建置專屬行動通訊網路，透過獨立運作的5G行動網路對應低延遲、高頻寬傳輸特性，並且確保通訊品質與使用可靠度，同時也讓資料存取可在安全情況下運作。
此外，企業亦可針對需求進行高度客製化，包含可自主管理網路使用時間、地點，以及使用權限，不僅能避免企業機敏資料外洩，更可依照職務調整存取權限、使用頻寬與可連結服務。而配合行動網路彈性連結使用特性，更可讓企業員工彈性行動辦公，而企業端也能藉由網路連結數據掌握員工辦公狀況。
而配合企業轉型使用需求，Qualcomm也強調旗下以Snapdragon 8cx、Snapdragon 7cx處理器對應的Windows on Snapdragon設計，讓使用者能以輕便、快速啟動且常時連網形式滿足上網與作使用需求，同時也能對應各類多媒體影音娛樂播放，甚至對應內容創作使用，而藉由Arm特性也能對應更長電力續航時間。
藉由與微軟合作，Windows 10 on Arm版本目前也能模擬方式直接執行原本僅在x86架構硬體環境使用軟體服務，因此也增加Windows on Snapdragon常時連網筆電產品實用性，因此也符合多數企業工作人員使用需求。
目前中華電信已經在台北林口、高雄亞灣區等新創園區建置企業專網，藉此加速推動企業轉型，此次攜手微軟、Qualcomm、宏碁、華碩、精英與英華達成立「企業數位轉型行動陣線」，預期將擴大推廣企業專網能在更多業界普及應用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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