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台灣暴露通知正式啟用！iPhone版台灣社交距離App開放下載
由衛生福利部疾病管制署推出的 iOS 版「暴露通知」功能正式啟用！只要在 iPhone 上下載「臺灣社交距離」App，就能與民眾一同抗疫，減少傳染風險！
在安裝臺灣社交距離後，當您的 iPhone 正在與其他電話交換並記錄隨機識別碼，已儲存過去 14 天檢查暴露記錄的要求。當確定某人的 COVID-19 新冠肺炎檢測結果為陽性時，系統將會以匿名的方式通知曾經可能接觸過的民眾，減少疫情擴散機會。
安裝後可以到「設定>暴露通知」裡檢查設定，了解是否已安裝了衛生福利部疾病管制署 App。利用 iPhone 手機藍牙功能來估計社交互動，資料以匿名方式儲存在個人手機設備中，確保個人隱私。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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