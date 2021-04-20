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華為攜手北汽新能源旗下品牌極狐打造電動車 導入Kirin 990A車載晶片、鴻蒙作業系統

聯合新聞網 / 楊又肇

華為稍早與北汽新能源旗下高階純電車輛品牌極狐 (ARCFOX)合作推出的純電車款阿爾法S，其中採用華為打造的車用處理器晶片，同時也整合華為旗下鴻蒙作業系統，標榜最高續航距離可達708公里，並且對應10分鐘可充入對應行駛197公里的電量，並且能在15分鐘內充入全車一半電量，時速100公里加速僅需在3.5秒內完成，甚至可連續加速多達20次無衰減功率輸出。

而依照說明，阿爾法S搭配全車3組96路車規等級辦固態光達系統，藉由華為車用處理器等運作對應總計高達400TOPS算力支撐，分別可對應Level 2.5等級的自動駕駛輔助，以及遠端遙控停車，其中HI基礎版可對應高速道路自動駕駛，而高階版則可對應城市間道路自動駕駛，車款預計在今年底開始交車。

就市場看法，華為某種形式是以阿爾法S車款詮釋其「造車」理念，其中包含整合全車車載系統、智慧駕駛功能、雲端服務及車聯網應用，反而扣除華為提供技術應用之外，阿爾法S僅剩下車輛底盤、輪轉系統、座椅，以及車輛主要框體等設計，意味華為可以將應用在阿爾法S車輛上的技術快速移轉到其他車輛設計。

而華為用於阿爾法S車款的車用處理器晶片，是以Kirin 990為基礎調整的Kirin 990A，其中採用4核心設計的Tarzan v120架構CPU，搭配4核心設計的Arm Cortex-A55架構CPU，以及8核心設計的Mali G76 GPU，另外也搭載雙核心設計的Ascend DaVinci D110 Tiny與單組Ascend DavinCi D100 Lite運算晶片，藉此構成3.5TOPS算力表現，同時也整合華為5G連網設計。

類似作法，Qualcomm先前也將旗下Snapdragon 820A等車用晶片應用在車載系統設計，後續更推出依照算力區分「Paramount」、「Premiere」與「Performance」三種運算等級，藉此對應不同車載系統設計需求。而小米日前證實將投入投入電動車製作，或許也有可能選擇與Qualcomm深入合作，並且藉由模組化形式打造車輛。

不過，與NVIDIA等業者瞄準全自動駕駛應用模式不同，Qualcomm及華為等業者雖然標榜其智慧車載系統解決方案可對應自動駕駛輔助與遠端遙控停車功能，但仍非屬於全自動駕駛應用範疇，使用者依然要隨時專注前方車況，以利在必要時候介入手動操作。

以目前多數消費市場的車輛使用技術來看，要稱得上真正理想的全自動駕駛技術應用仍有不少差距，絕大部分仍是作為特定情況下的自動駕駛輔助應用，例如在車道變換相對較不複雜的高速公路上提供穩定自動駕駛輔助，並且自動留意周遭車輛不正常靠近等情況，同時配合導航自動轉入正確車道。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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