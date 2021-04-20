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Atos、達梭系統、雷諾、意法半導體與達利思成立軟體聯盟 推動開放智慧交通生態系統

聯合新聞網 / 楊又肇

跨國IT服務管理公司Atos、軟體系統服務達梭系統、汽車業者雷諾集團、晶片商意法半導體與電子零件業者達利思集團 (Thales Group)在內5間法國企業日前共同宣布，將成立「軟體聯盟」 (Software République)，預計針對永續經營的智慧交通而打造全新開放式生態系統。

此聯盟成立用意，在於透過匯集不同領域的專業知識達成相輔相成效益，將由加入聯盟的合作夥伴共同開發與推廣軟體及系統，藉此為城市、地區、企業和市民提供更豐富多元的永續交通解決方案。

同時預計提出的永續交通解決方案將融合不同產業技術資源，並且以開放架構打造生態系統為基礎，以利後續永續擴展經營，同時也能藉此帶動歐洲產業領到地位，並且創建更多話語權，未來也將開放更多成員加入，藉此推動更大協作發展效益。

而軟體聯盟接下來將針對「即插即充」 (Plug and Charge)與「最佳化各地區交通流程」兩項議題進行討論，前者將關係不同品牌電動車可共通使用充電樁設計，讓使用者無須作任何動作即可插上充電，後者則將針對各地區交通打造最佳規劃，藉此提供更佳交通流動、運輸舒適，以及更有利的能源管理模式，並且能因應各類緊急狀況舒緩交通，同時也能讓各城市土地能有更好規劃安排。

為促進創新，「軟體聯盟」也將尋求設立投資基金會，藉此投資更具發展潛力的新創企業，同時更計畫創建育成中心，支援交通運輸技術新創發展。透過育成中心，新創企業能存取可以協作虛擬開發實驗環境，並透過具價值的網路尋求指導。為發起這個針對新創企業和大專院校的生態系統，「軟體聯盟」合作夥伴計畫發起數據挑戰賽 (data challenge)，激勵開發電動、聯網和自動駕駛等未來交通運輸技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

新創企業 半導體 法國

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