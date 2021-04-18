蘋果啟動2億美元還原基金計畫 消除大氣中的碳排量

蘋果宣布與合作夥伴提出2億美元規模的還原基金 (Restore Fund)，藉此推動應對氣候變遷的大自然解決方案，其中包含以林業與產品包裝創新為基礎進行投資，藉此減少大氣中的碳排量。

依照蘋果說明，此項基金將與非政府組織保護國際基金會 (Conservation International)，以及高盛共同發起，預計在每年從大氣中清除至少100萬噸二氧化碳含量。

而此項計畫將隸屬蘋果在2030年前實現與合作夥伴一同達成碳中和目標的一部分，其中包含將在蘋果產品及相關供應鏈減少75%碳排放比例，並且透過此次推甕計畫減少其餘25%比例碳排放量。

雖然樹林在生長過程中會吸收碳，但從研究人員統計，儘管森林不斷被砍伐，在熱帶森林所保存的碳仍比人類過去30年燃燒煤炭、石油，以及天然氣的碳排放量還要多，因此希望透過此次合作關係吸引更多企業參與擴大規模，藉此協助解決含碳量問題。

為了確保準確量化森林中所儲存含碳量，並且將其永久排除在大氣之外，還原基金將採用由Verra、政府間氣候變化專門委員會，以及聯合國氣候公約等組織所制定國際標準，該基金將優先投資工作林地保育，透過建立緩衝區和自然保護區來改善生物多樣性。

另外，蘋果也與保護國際基金會、肯亞當地保護組織合作，在凱烏魯山區域對退化的熱帶草原進行復原，該地區位於肯亞三個國家公園之間，與坦尚尼亞的吉力馬札羅國家公園接壤。在非洲各地的退化牧地和天然稀樹草原中推廣這項復原工作，每年可從大氣中移除數億噸的碳，同時還能造福當地社區和野生動植物。

同時，蘋果在產品包裝也在近年開始採用高度可回收利用的材質設計，並且在全球地區改善超過100萬英畝的森林管理，同時也與保護國際基金會合作設立減碳計畫案，協助保護和復育草原、溼地和森林。

蘋果表示，從2016年開始便採用高纖維成分材質包裝iPhone機種，在去年推出的iPhone 12更採用高達93%纖維材質製作包裝，更首次以纖維材質取代原本披覆於螢幕上的塑膠膜。

為了讓更多使用者也支持參與這些環境保育工作，蘋果也宣布從即日起到世界地球日當日止，每筆透過Apple Pay支付的金額中，蘋果都會捐贈一筆款項給保護國際基金會，以支持該組織對環境維護和保護所做的努力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》