亞馬遜去年淨利達213億美元 Prime服務訂閱人數累積達2億

亞馬遜執行長Jeff Bezos在向股東寄送信件中，除了說明亞馬遜在去年淨利累積達213萬美元，更透露付費訂閱使用的Prime會員服務使用人數已經累積超過2億人規模。

Prime會員服務由亞馬遜於2005年2月推出，在2018年4月時累積至1億人數，而在今年使用人數則是累積超過2億人規模，相比去年年初增加約5000萬人，意味更多人願意付費訂閱Prime服務。

由於相較一般亞馬遜會員，透過按月或按年訂閱使用的Prime服務可獲得更多會員優惠，其中包含可免費在更短時間內收到訂單包裹，或是使用Prime Video、Prime Music等服務，甚至也能優先使用亞馬遜新推行服務，或是以優惠價格或提前購買新推出的硬體設備。

另一方面，由於一般亞馬遜會員在美國等地區訂購貨品時，通常需要等待7-10個工作天時間寄送，如果希望在更短時間收到包裹，就必須額外付費。而若每月會固定使用亞馬遜服務訂購1-2次，並且希望更快收到包裹的話，多數使用者都會選擇付費訂閱Prime服務，不僅可在2天內收到包裹，甚至特定地區還可以在當日或6小時內收到，另外還包含Prime服務供加值項目，讓更多人可享有差異體驗感受，因此願意付費使用此項服務。

類似模式，包含Uber EATS與foodpanda目前推行的付費訂閱服務，同樣也是鎖定每月頻繁使用服務的人，透過每月支付單筆費用，即可享有免運優惠。

而藉由Prime服務提供優惠，更讓許多使用者願意深入使用亞馬遜提供服務，因此也能視為亞馬遜作為加深用戶體驗的服務策略之一，同時也能成為主要營收項目一部分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》