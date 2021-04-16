LINE大癱瘓原因竟是「誤關電源」 官方只認當機一小時挨轟

通訊軟體「LINE」在本月12日突然發生異常，無法正常傳訊息、打電話等等，造成廣大全球使用者的困擾。LINE官方隨後雖然緊急修復癱瘓狀況，並且發佈道歉聲明，不過從聲明中可以看到，造成這次LINE全球大當機的元兇，竟然是因為有人誤關了電源線。

LINE日本總部所發出的聲明表示，LINE公司所外包的資料中心當時要檢查電源設備。一般而言，資料中心即使在檢查電源時，也不會關閉電源設備，但是當天因為操作不當，使得網路與伺服器的電源被切斷。雖然LINE緊急確認狀況並且儘速修正，仍造成用戶在12日15點9分至16點1分之間無法正常使用的狀況。

LINE官方在同聲明中公布了修復時間表，上頭雖標示著在當天16點1分時，就已經修復了通訊功能上的異常，並在當天晚上20點24分發出公告，不過整體的處理，其實一直到14日的21點36分才徹底完成。

造成許多使用者的不便，LINE遭到不少網友的砲轟，紛紛表示「傳訊跟電話都都不能用」、「出事前訊息音就突然沒了」、「打電話都聽不到對方聲音耶」、「我從11日凌晨2點半之後好幾天，除了通話以外的功能通通不能用」、「我看了晨間新聞才知道出事了」。