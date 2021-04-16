印尼叫車服務Gojek傳與電商業者Tokopedia合併 新公司將以「GoTo」為稱

就在Grab確定透過空殼公司收購方式，準備於那斯達克交易所掛牌上市之際，去年曾傳出可能與Grab洽談合併事宜、同樣在東南亞提供app叫車服務的Gojek，則似乎準備與印尼電商業者Tokopedia合併為市值達180億美元的全新公司，而合併後的新公司將以「GoTo」 (發音為"Go to")為稱，最快會在這個月內完成交易。

合併之後的新公司，將分別由兩名Gojek及兩名來自Tokopedia的高層組成最高管理團隊，其中包含Gojek共同執行長Andre Soelistyo與Kevin Aluwi，以及Tokopedia執行長William Tanuwijaya與總裁Patrick Cao。

未來GoTo將持續提供線上預約叫車、電商、餐飲外送、線上支付，以及Gojek、Tokopedia原本主要提供業務，而原本市值達105億美元的Gojek將持有新公司約60%股權。同時，未來GoTo也將在電商市場與Grab、蝦皮繼續競爭。

不過，目前包含Gojek與Tokopedia均未對此傳聞作任何回應。

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