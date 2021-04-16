Dell計畫今年第四季拆分VMware 藉此減緩收購EMC時產生龐大債務

繼去年證實考慮出售持有VMware約81%股權後，Dell稍早發出聲明表示將透過拆分VMware約81%持股，藉此清償過去收購EMC時累積約416.2億美元長期債務。

未來拆分之後，Dell及VMware將恢復成為兩家獨立運作公司，不僅有利於Dell削減過往累積債務問題，同時也能讓VMware與合作夥伴關係、雲端業務發展有更大彈性。

Dell在2015年10月宣布以670億美元等值金額收購EMC (交易在2016年完成)，進而間接取得EMC持有VMware及RSA業務，同時也將Dell公司名稱改為Dell Technologies。但因為詩夠EMC導致Dell背負龐大債務，即便VMware有高度獲利能力，依然無法讓Dell順利解決龐大債務問題，因此在2020年2月宣布以近21億美元價格出售RSA，並且在後續確定出售VMware約81%股權，以利減緩債務壓力。

Dell預計在今年第四季完成相關業務拆分，同時預期出售VMware股權之後，將可獲得93億至97億美元收入，藉此紓緩過往收購EMC產生債務壓力。

除了拆分VMware業務，Dell也計畫出售旗下雲端運算業務Boomi，相關消息透露目前此項規劃仍處於初步想法，因此未來也有可能採取不同處理方式，但Dell預期可吸引私募股權公司，或是計畫擴大雲端運算的公司青睞，而拆分Boomi業務預期可讓Dell增加最高達30億美元。

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