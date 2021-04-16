聽新聞
test
0:00 / 0:00
彭博新聞：蘋果接下來的特別活動 不會出現「特別」新品
依照彭博新聞記者Mark Gurman的說法，蘋果預計在4月20日於加州總部Apple Park舉辦的特別活動中，將不會出現「特別」新品。
Mark Gurman表示，蘋果在接下來的特別活動中僅會更新現有iPad機種，意味將會推出迭代更新的11吋及12.9吋iPad Pro，另外也預期針對標準版iPad與iPad mini進行更新。
不過，Mark Gurman認為蘋果在此次活動不會出現「特別」新品，意味先前有不少傳聞的Apple Tag (或AirTag)定位標籤配件，可能不會在此次活動上公布。
至於蘋果是否會在此次活動揭曉換上Arm架構的iMac機種，並且更新AirPods在內耳機產品，目前還無法確認，但目前相關看法則認為蘋果有可能選擇在WWDC 2021期間公布新款Mac機種，而例行更新的配件類產品則有可能直接透過新聞稿形式公布，而不會透過特定活動發表。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言