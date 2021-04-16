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彭博新聞：蘋果接下來的特別活動 不會出現「特別」新品

聯合新聞網 / 楊又肇

依照彭博新聞記者Mark Gurman的說法，蘋果預計在4月20日於加州總部Apple Park舉辦的特別活動中，將不會出現「特別」新品。

Mark Gurman表示，蘋果在接下來的特別活動中僅會更新現有iPad機種，意味將會推出迭代更新的11吋及12.9吋iPad Pro，另外也預期針對標準版iPad與iPad mini進行更新。

不過，Mark Gurman認為蘋果在此次活動不會出現「特別」新品，意味先前有不少傳聞的Apple Tag (或AirTag)定位標籤配件，可能不會在此次活動上公布。

至於蘋果是否會在此次活動揭曉換上Arm架構的iMac機種，並且更新AirPods在內耳機產品，目前還無法確認，但目前相關看法則認為蘋果有可能選擇在WWDC 2021期間公布新款Mac機種，而例行更新的配件類產品則有可能直接透過新聞稿形式公布，而不會透過特定活動發表。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad Pro 蘋果 蘋果發表會 AirTag

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