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蘋果在發表會前推出新隨機產品序號：重磅新品要來了
今年初《iPhone News 愛瘋了》報導「蘋果產品序號將改為隨機字母和數字：更難破解」，美國 Apple 公司在 2021 年 4 月 20 日舉行的「Spring Loaded」發表會前，開始建議 Apple Store 直營店和授權經銷商為具有 10 和 12 數字序列號的新產品做好準備，為其即將發布的新產品提前做準備。
Spring Loaded 前推出隨機產品序號
蘋果計劃從 2021 年初開始對未來產品改用隨機序列號。蘋果公司現在似乎正在為這一推出做準備，在國外科技網站獲得的一份備忘錄中蘋果告訴授權經銷商和經銷商，要確保他們的系統、倉庫和流程已經到位，能夠接收和運送兩種序列號格式。
蘋果目前對其產品採用的是 12 位數的序列號格式。這種字母數字格式雖然表面上看是隨機的，但實際上保存著生產日期和時間等關鍵生產訊息。蘋果表示，新的隨機序列號格式最初將以 10 位數開始，這樣的訊息將更難破譯。
蘋果對旗下授權鋞銷商的這一提醒，距離該公司將於 2021 年 4 月 20 日 (週二) 舉行「Spring Loaded」活動還不到一周時間。該活動預計將以推出配備 mini-LED 顯示螢幕的新款 iPad Pro 為首要內容，並可能推出該公司期待已久的 AirTags 追蹤器。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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