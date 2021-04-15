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三星發表會接棒蘋果演出 傳筆電新品亮相

中央社 / 台北15日電

蘋果、三星接連宣布將在4月下旬舉行新品發表會，外界認為，蘋果將端出新款iPad或全新配件AirTag；三星透露新品是「史上最強悍的Galaxy裝置」，市場猜測可能為Galaxy BookPro筆電系列。

蘋果公司（Apple）日前發出邀請函宣布，將於美國太平洋時間4月20日上午10時（台灣時間4月21日凌晨1時）舉辦線上發表會，外界預期可能推出新款iPad或全新配件AirTag。

彭博社報導，蘋果最快將於4月推出新一代iPadPro，共有2種尺寸，其中較高階的12.9吋機種將搭載對比度更高、更明亮的Mini LED（次毫米發光二極體）螢幕，不過相關訊息未獲得蘋果證實。

不讓蘋果專美於前，三星也發出邀請函，預告將於台灣時間4月28日晚間10時舉辦直播發表會，並透露新品是「史上最強悍的Galaxy裝置」。

根據官方釋出的預告影片，三星以電影般的敘事展開，一位送貨員正在遞送一個長方型的中大型包裹，暗示裡頭的發光物體為新款Galaxy裝置，片尾能看到一塊發亮的正方體，影片雖然沒有展示詳細的產品輪廓，但根據物體大小與形狀，加上Galaxy S21旗艦手機系列才剛發表，市場推測這次新品可能為Galaxy Book Pro筆電系列。

根據消息指出，全新的Galaxy Book Pro將搭載Intel第11代處理器，有13.3、15.6吋兩種版本，支援SPen手寫筆，瞄準商務、影片與美術創作的族群筆電。

市場認為，疫情發生後，全球遠距商機大爆發，大幅推升筆電市場需求，三星除了手機、家電以外，近年也積極進攻筆電市場，包含Windows與 Chromebook 都有涉獵，不過相關產品並未引進台灣，這次GalaxyBook Pro是否登台，仍有待官方宣布。

直播 三星

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