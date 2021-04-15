AMD揭曉Ryzen 5000G系列桌機處理器 預計在今年第二季內進入市場

繼1月時推出Ryzen 5000H系列及U系列筆電處理器，AMD再次宣布推出Ryzen 5000G系列桌機處理器，預計在今年第二季內進入市場，並且主打整合顯示卡的通用效能表現。

此次推出處理器代號為「Cezanne」 (以印象派法國畫家塞尚為名)，同樣採用Zen 3架構設計，並且整合Vega顯示架構，分別包含Ryzen R7-5700G、Ryzen R5-5600G與Ryzen R3-5300G，其中最高採8核心、16線程設計，入門款則採4核心、8線程設計，運作時脈最高為2.0GHz，同時以45W-65W功率運作，L2快取記憶體最高搭載4MB，而L3快取記憶體最高則為16MB。

依照AMD說明，Ryzen R7-5700G處理器為例，在內容創作效率約提升38%，生產效率則提升35%，而運算效能更成長高達80%。不過，在與競爭對手Intel比較部分，AMD並未選擇與代號Rocket Lake、整合Xe顯示設計的第11代Core系列桌機處理器比較，而是與去年更新的第10代Core系列處理器比較效能。

除了Ryzen R7-5700G、Ryzen R5-5600G與Ryzen R3-5300G三款處理器，AMD也另外推出運作功率控制在35W、運作時脈相對更低的Ryzen R7-5700GE、Ryzen R5-5600GE與Ryzen R3-5300GE處理器規格，同時也均採不鎖頻設計，以及對應PCIe 3.0設計，一樣也是以台積電7nm FinFET製程設計。

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