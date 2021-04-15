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DJI進軍智慧駕駛系統市場 將無人機技術帶到車輛上使用

聯合新聞網 / 楊又肇

過去持續在無人機與穩定器相關技術佈局的DJI，稍早確認以DJI車載品牌進軍智慧駕駛系統市場，其中包含核心零件研發生產，以及後續銷售服務。

目前DJI並未透露具體產品細節，但預期會與電腦視覺應用在自動駕駛，以及車輛行駛輔助技術有關。在此之前，DJI已經投資LiDAR光達元件供應商Livox，顯然也與本身進軍智慧駕駛系統市場佈局有關。

而首波確定與DJI車載合作業者，將包含福斯中國，同時也預期包含更多中國品牌電動車也將導入DJI車載提供技術。福斯中國預期藉由DJI車載技術導入可對應各種道路行駛的自動駕駛技術，以及輔助駕駛技術，未來也將藉由中國市場成功經驗，將相關合作應用帶到福斯歐洲等市場，並且讓相關技術套用在所有市售車款。

DJI表示相關細節將會在4月19日於上海車展中公布，從本身過去應用在無人機等技術來看，顯然DJI認為將能廣泛應用在車輛自動駕駛功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

福斯 無人機 電動車

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