臉書、IG用戶可向監察團申訴 要求移除有害內容

全球獨立監察團宣布開放臉書（Facebook）及Instagram用戶針對平台上不應該被保留的有害內容進行申訴，未來全球獨立監察團所做的獨立裁決將對臉書具有約束力。

全球獨立監察團表示，這項由獨立內容審核機制的單位長期爭取的權益，相當於為更具原則性與透明性的內容審核規範建立，邁進一大步。

全球獨立監察團行政總監休斯（Thomas Hughes）指出，用戶未來將能夠要求臉書移除平台上的有害內容，這對於全球獨立監察團的職能而言是一大進展。全球獨立審查團成立目的在於，未來在重要內容議題上將不會由臉書單獨決議，而能夠透過獨立且透明的機制做出更佳決策，進而捍衛人權及言論自由。

自全球監察團開始運作以來，臉書努力設計、開發並測試各項技術功能，開放民眾申訴並要求移除第三方所張貼的內容，同時確保個人隱私受到保護。在未來幾週系統更新完成後，個人用戶在用盡所有臉書內部申訴程序之後，將會收到全球獨立監察團的案件編號，並可正式要求獨立審查。

獨立審查的適用範圍包括貼文、近況更新、照片、影片、留言、貼文分享，且若是屬於臉書或Instagram公開內容，同一內容可能會有多人同時舉報，此時監察團將會合併處理，以掌握此一內容所帶來的廣泛影響力。