Grab確定透過空殼公司收購方式 於那斯達克交易所掛牌上市

目前在東南亞幾乎稱霸預約車輛搭乘服務與遞送服務市場的Grab，確定將會透過與空殼公司 (特殊目的收購公司,SPAC)Altimeter Growth Corp合併形式，預計在那斯達克交易所掛牌上市。

由於目前Grab市場估值達396億美元，因此將成為至今最大規模以空殼公司合併上市交易。

在此筆交易中，Grab將獲得45億美元現金，其中包含價值達40億美元的私募股權投資，分別由貝萊德投資管理公司、富達投資、普信集團、摩根史丹利旗下Counterpoint Global投資基金，以及新加坡主權財富基金淡馬錫管理。

在今年初時，其實就有消息指稱Grab計畫赴美上市，並且將成為東南亞企業最大規模海外公開募股活動。

Grab現階段已經獲得微軟、SoftBank，以及光陽在內企業投資，市值更在2012年便已累積成長至160億美元規模，後續更從原本線上叫車服務擴展至餐飲、貨品外送，甚至也進駐線上金融服務，並且在新加坡取得純網銀營運執照，旗下業務更遍及東南亞市場，其中包含一開始創立所在的馬來西亞，以及新加坡、泰國、越南、柬埔寨、緬甸與菲律賓。

雖然去年傳出與競爭對手Gojek洽談合併，但後續似乎未能達成共識而放棄，因此促使Grab規劃在美國掛牌上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》