快訊

攻擊亞裔都無罪？美國「仇恨犯罪」起訴多難

下班繞路吃鹹粥出車禍被判「非職災」！法院駁：北部人不懂台南日常

NVIDIA更新Jarvis工具 加入即時語言翻譯、Mozilla同聲計畫合作

聯合新聞網 / 楊又肇

此次在GTC 2021中，NVIDIA再次針對Jarvis開發工具進行更新，進一步加入互動對話學習框架，藉由GPU加速學習使整體反應時間可控制在100毫秒內，在聆聽說話內容後，即可在眨眼之間做出合適回應內容，甚至可以即時翻譯成不同語言呈現。

從早期提供擬真互動介面，並且能對應自然流暢語音互動，Jarvis在此次更新更加入語音理解後翻譯功能，目前支援英語、日語在內5種語言即時護譯，未來將會陸續加入支援更多語言。在進一步說明中，NVIDIA也確認將與Mozilla同聲計畫 (Common Voice)合作，透過Mozilla累積多種語言聲音內容，讓Jarvis能持續學習更多語言內容。

同時，NVIDIA也說明Jarvis本身就已經完成前期訓練，使用者可以輕易進行客製化，並且佈署在雲端或終端裝置使用，藉此對應語音識別、轉錄、內容摘要、即時翻譯、字幕顯示、虛擬助理，或是聊天機器人等應用。

另外，藉由NVIDIA旗下技術與Jarvis開發工具打造的NVIDIA Maxine解決方案，則可讓線上會議應用變得更加真實，例如可在會議過程讓講者敘說內容透過即時翻譯，可藉由字幕形式以另一種語言呈現，甚至直接轉譯成另一種語言陳述。

而在會議過程中遇到網路頻寬不足情況，亦可透過人工智慧方式讓原本畫質不佳的影像變得清晰，甚至針對與會者有時候不會專注於鏡頭情況，同樣可以透過人工智慧方式「修正」，讓另一方與會者更有參與感。其他應用部分，也包含可套用即時擴增實境影像、聲音調整或影像特效等。

目前NVIDIA Maxine解決方案將與諸多線上會議系統、直播服務合作應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 擴增實境 Mozilla NVIDIA

延伸閱讀

NVIDIA針對企業應用需求打造Omniverse Enterprise協作平台 擴大虛擬化應用

NVIDIA針對工作站需求推出新款專業繪圖卡 第二季前陸續現身

NVIDIA詳解Bluefield-3 DPU細節 額外加上Morpheus網路安全框架

NVIDIA宣布擴展Arm架構在手機等應用之外的規模生態

相關新聞

蘋果春季發表會終於來了！將於台灣時間4月21日登場

已經傳了好幾次、吊足果粉們胃口的蘋果春季發表會終於要登場了！蘋果稍早透過官網正式宣布，將在台灣時間4月21日凌晨1點舉辦...

Intel認為美國境內生產晶片比重應提高至33% 未來將協助生產車用晶片

Intel新任執行長Pat Gelsinger表示，目前美國半導體業者在美國境內生產晶片比重僅12%，認為此數字應該提高至33%，避免委外代工造成產能受限問題。同時，Pat Gelsinger也透露目前已經著手與車用晶片設計業者進行洽談，預期未來6到9個月內可協助生產車用晶片，藉此舒緩車輛產品晶片短缺情況。

Siri口風不緊？傳外洩蘋果將在20日舉辦特別活動

外媒報導，蘋果公司（Apple）的智慧語音助理Siri可能外洩消息，提前透露蘋果將在4月20日舉辦一場特別活動。

有輪子的AI資料中心！NVIDIA推出超級車載電腦「Atlan」 以水行俠之父命名

過去推出以DC漫畫水行俠為稱、運算效能達254 TOPS的超級車載電腦「Orin」之後，NVIDIA在此次GTC 2021宣布推出名為「Atlan」 (註)的全新超級車載電腦，運算效能將鎖定1000 TOPS以上規模，預計在2024年進入市場，並且應用在2025年推出自動駕駛車款。

台積電5nm製程打造 NVIDIA揭曉以Arm架構打造的「Grace」CPU

NVIDIA在此次以線上形式舉辦的GTC 2021裡，正式宣布藉由Arm架構打造對應超算需求的「Grace」CPU，並且確定以美國知名女性電腦科學家Grace Hopper為稱，將驅動比現行最快人工智慧運算伺服器快上10倍執行效能表現，同時也將藉由Arm架構對應更低耗電。

繼LinkedIn後第二大筆交易！微軟以197億美元收購Nuance Communications

相較稍早傳聞的160億美元收購金額，微軟在稍早證實消息中確認將以197億美元金額收購Nuance Communications，成為2016年以262億美元收購LinkedIn之後的第二大筆收購案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。