香港任天堂在台設置分公司 為了Nintendo eShop在台服務鋪路？

相較過往在1991年與台灣經銷商博優合作，在台設立台灣分公司溥天股份有限公司，先後在2001年與博優結束合作，在2014年宣布結束在台營運業務，轉由香港任天堂負責，任天堂稍早再於今年4月7日再次於台灣申請設置台灣分公司。

此舉被不少玩家認為有可能進一步在台設置Nintendo eShop服務，但目前任天堂並未有任何回應說法，僅在台灣官網聲明香港商任天堂香港有限公司台灣分公司概況。

而依照任天堂在台灣經濟部商業司登記資料顯示，台灣分公司是由香港商任天堂香港有限公司登記，負責人為後藤正志，公司資金登記為新台幣500萬元，核心業務則是家用電視遊樂器之販售及物料供應安排業務。

過去任天堂先前在台灣設置分公司時，其實也未在台設置在地化服務，甚至連遊戲內容也未提供中文化。但從Nintendo Switch在台灣市場也有顯著銷量，因此在不少遊戲陸續提供中文化內容後，或許也有可能引進Nintendo eShop服務。

不過，目前但並未有具體消息透露任天堂未來在台發展規劃。

以目前台灣地區的Nintendo Switch仍維持由傑仕登、展碁國際代理銷售，另外也負責台灣地區包含Nintendo 3DS、Amiibo等在內硬體及影像軟體銷售業務。

未來是否會轉由任天堂台灣分公司，或是維持現行透過代理商銷售模式，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》