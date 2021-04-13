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繼LinkedIn後第二大筆交易！微軟以197億美元收購Nuance Communications

聯合新聞網 / 楊又肇

相較稍早傳聞的160億美元收購金額，微軟在稍早證實消息中確認將以197億美元金額收購Nuance Communications，成為2016年以262億美元收購LinkedIn之後的第二大筆收購案。

依照微軟執行長Satya Nadella說明，將會藉由Nuance Communications旗下技術強化雲端、人工智慧與醫療相關應用發展，同時也強調過去就曾與Nuance Communications在醫療應用深入合作，未來預期也會繼續在人工智慧、醫療應用深入整合彼此技術資源。

由微軟收購之後，原本Nuance Communications執行長Mark Benjamin將維持原有職位，同時也會加入成為微軟雲端部門一員，預期讓Nuance Communications旗下人工智慧技術、語音技術與Azure各項服務整合。

Nuance Communications成立於1992年，過去曾與蘋果合作Siri早期版本的服務運作，本身強項在於語音識別，以及影像分析。除了與一般消費市場產品合作，Nuance Communications也提供政府、軍方機構相關語音識別解決方案，微軟也曾在2017年與Nuance Communications針對Office 365服務進行合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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