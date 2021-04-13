NVIDIA推出cuQuantum開發工具組 推動量子運算發展

在微軟、Google、IBM、Intel、AWS等業者均先後投入量子運算領域發展，藉由GPU加速運算的NVIDIA此次在GTC 2021也宣布推出名為cuQuantum的開發工具組，讓開發者能透過此開發工具組配合NVIDIA GPU進行量子運算特性模擬加速。

在相關說明中，NVIDIA表示與加州理工學院合作，以多組基於Ampere顯示架構的A100 GPU所構成自建運算系統Selene，藉由cuQuantum開發工具組執行量子運算模擬加速，標榜可在9.3分鐘內完成Google量子運算系統Sycamore必須花費數天才能完成的m=20深度取樣。

相較目前已知的量子運算模式，NVIDIA預期可藉由GPU加速縮短量子運算模擬所需時間，並且重現量子運算中可對應「0」、「1」，或是兩種狀態同時存在情形，藉此可作為日後量子運算發展規劃、驗證使用。

以當前市場對於量子運算看法，主要聚焦在可對應分析更大規模不確定運算結果，對於能源探勘、材質模擬、股市分析，或是用於藥物開發都能帶動更大發展效益，而NVIDIA此次宣布以cuQuantum開發工具組，搭配GPU加速運作應用模式，雖然並非加入量子運算領域競爭，但也意味NVIDIA有意推動量子運算應用成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》