台積電5nm製程打造 NVIDIA揭曉以Arm架構打造的「Grace」CPU

NVIDIA在此次以線上形式舉辦的GTC 2021裡，正式宣布藉由Arm架構打造對應超算需求的「Grace」CPU，並且確定以美國知名女性電腦科學家Grace Hopper為稱，將驅動比現行最快人工智慧運算伺服器快上10倍執行效能表現，同時也將藉由Arm架構對應更低耗電。

事實上，「Grace」CPU並非NVIDIA第一款CPU產品，畢竟之前境已經藉由Arm架構設計打造Tegra系列CPU。而此次宣布推出的「Grace」CPU則是以伺服器應用為設計，並且針對人工智慧、超算領域打造，更成為收購Arm之後推出的第一款CPU產品。

依照NVIDIA說明，「Grace」CPU是由NVIDIA內部超過1萬名工程人員花費數年時間設計，並且藉由Arm授權架構打造，不僅能對應人工智慧運算、自然語言學習，以及用於內容推薦系統建制，同時也能對應更低耗電需求。

藉由Arm架構設計CPU，NVIDIA將能解決過往受限於x86架構CPU的記憶體傳輸頻寬，讓GPU能藉由更高記憶體資料傳輸效率，對應高運算量表現，進而推動更大運算效能。

規格細節方面，「Grace」CPU將以台積電5nm製程打造，並且對應新版Armv9指令集與新款Arm Nerverse架構CPU核心設計，另外也整合NVIDIA下一款顯示架構設計的GPU。

目前包含瑞士國家超級計算中心 (Swiss National Supercomputing Centre)，以及美國能源部所屬洛斯阿拉莫斯國家實驗室，都已經確認導入以「Grace」CPU建造的超級電腦，藉此對應更複雜研究運算需求。

相比目前以x86處理器架構設計的DGX系統效能，在執行多達1兆層自然語言訓練模型情況下，基於「Grace」CPU打造的超級電腦可帶來10倍效能表現。而透過第四代NVLink設計，「Grace」CPU將能以每秒900GB傳輸效率與NVIDIA GPU進行溝通，並且可對應LPDDR5x記憶體，同時也能藉由記憶體統合設計，可直接存取GPU對應的HBM記憶體資源。

軟體方面，「Grace」CPU也能直接相容現有NVIDIA針對超級電腦提供的開發工具資源，並且支援CUDA或CUDA-X程式庫。而實際進入市場時間，NVIDIA預期「Grace」CPU最快會在2023年開始廣泛應用在各類超算及人工智慧運算領域。

另外，NVIDIA表示此次選擇使用Arm架構打造「Grace」CPU，最主要還是符合人工智慧、超算等運算需求，其中包含指令集對應軟體相容，以及Arm架構相對節電等特性，同時去年也宣布與Arm合作支援CUDA或CUDA-X程式庫，因此在藉由GPU加速所發揮效能能有更大效益，但未來依然會與Intel、AMD採用的x86架構CPU，以及IBM主導的Power架構維持深度合作。

另一方面，NVIDIA也希望藉由與Arm合作，進一步擴展Arm架構在人工智慧、超算領域應用發展，並且讓Arm架構生態鏈可以觸及更多市場領域。

在此次說明中，NVIDIA也確認日後將會將CPU、DPU列為常規更新產品，預計從2022年更新Ampere下一款顯示架構GPU、BlueField-3 DPU，並且在2023年正式推出「Grace」CPU，在2024年則會推出Ampere下下一款顯示架構GPU，以及BlueField-4 DPU，而「Grace」CPU下一款產品則預計會在2025年推出，意味旗下主要處理器產品從2022年開始將會維持每年更新，各個產品則會維持每兩年更新步調推出。

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