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NVIDIA DRIVE Sim加入Omniverse協作平台技術 讓自駕車模擬訓練環境更貼近真實

聯合新聞網 / 楊又肇

最早是以Autosim技術為稱，後來再以DRIVE Constellation運算平台為稱的自駕駛車模擬訓練平台，NVIDIA在此次GTC 2021宣布將針對其中負責模擬部份的DRIVE Sim加入Omniverse協作平台技術，同時增加支援即時光影追跡效果 (Ray Tracing)，藉此讓模擬訓練場景可以變得更加真實，讓自駕車系統訓練可以更貼近真實世界。

而加入Omniverse協作平台技術的新版DRIVE Sim，預計會在今年夏季開放早鳥測試，將使更多業者能藉此更安全且更有效率地訓練車輛自駕能力，同時也能依照測試需求調整訓練環境模擬細節，另外也能用於確認車輛上各個感測元件是否正常運作。

另外，藉由Omniverse協作平台可串接多組GPU運算資源，藉此讓模擬結果可以更貼近真實，同也能擴展更大規模模擬環境範圍，或是對應更精細的模擬細節。而透過擬真模擬效果，更可確認自駕車在不同環境、光線影響下的運作表現，尤其在強光照射情況下確認是否影響車輛光達，或是相機等元件運作，藉此在車輛實際進入真實道路測試之前，透過軟體模擬方式排除可能發生問題風險，並且可快速進行高密度訓練，讓自駕車實際上路前就具備一定訓練經驗，藉此降低自駕車上路發生事故機率。

由於Omniverse協作平台採開放架構設計，因此也允許開發者、業者串接自有資料庫，客製化設計，藉此對應不同自駕系統訓練使用需求。

相較過往自駕車通常經歷在封閉路段進行前期訓練，並且在後續透過多次實際上路訓練，往往需要花費許多時間才能建立完整訓練結果，但其中可能也會面臨自駕車運作失常造成車輛損毀等風險問題，甚至也有可能面臨部分行駛場景，如下雪、大雨或濃霧等情況，需要天候剛好配合才能進行訓練，NVIDIA提出的DRIVE Sim模擬方式則可解決此類需求，並且配合DRIVE Constellation運算平台讓自駕系統可以在更短時間內完成前期訓練，讓自駕車在實際上路時可以更安心進行後期訓練。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NVIDIA 自駕車

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