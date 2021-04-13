有輪子的AI資料中心！NVIDIA推出超級車載電腦「Atlan」 以水行俠之父命名

過去推出以DC漫畫水行俠為稱、運算效能達254 TOPS的超級車載電腦「Orin」之後，NVIDIA在此次GTC 2021宣布推出名為「Atlan」 (註)的全新超級車載電腦，運算效能將鎖定1000 TOPS以上規模，預計在2024年進入市場，並且應用在2025年推出自動駕駛車款。

註：「Atlan」是以水行俠父親名稱命名。

依照NVIDIA說明，「Atlan」將以下一代GPU顯示架構，搭配全新Arm CPU核心架構設計的「Grace」CPU，並且搭配全新深度學習與電腦視覺加速器，另外也採用NVIDIA BlueField DPU輔助控管網路吞吐、資料存放，並且確保資料傳輸安全，將可對應400Gbps網路傳輸效率，本身更對應車輛安全完整性等級D (ASIL-D)認證。

「Atlan」預計會在2023年開始向合作夥伴提供樣品進行測試，並且在2024年進入市場應用，將會廣泛應用在2025年推出的自動駕駛車款。

至於「Orin」則預計在2022年進入市場，並且將與Volvo在內車廠合作導入，其中Volvo將以「Orin」打造2022年款XC90休旅車款，藉此對應自駕應用功能。

NVIDIA也準備推出第八版DRIVE Hyperion軟硬體設計平台，其中包含可對應Level 4等級自駕功能與智慧車載應用的「Orin」，以及包含NVIDIA DRIVE AV與DRIVE IX軟體集，可對應車輛行駛間的數據即時紀錄及運算需求，同時也能藉由開放平台架構相容各類車載服務，藉此加速智慧車載應用發展，進而推動更大規模的智慧車輛市場成長表現。

而在此次說明中，包含中國的蔚來汽車 (NIO)、上汽汽車旗下電動車品牌「R」 (R-Auto)、小鵬汽車 (Xpeng)、理想汽車 (Li Auto)、上汽汽車與阿里巴巴共同創立電動車品牌「IM」、Faraday Future，以及美國電動車新創品牌Canoo與及越南電動車品牌Vinfast，都確定採用NVIDIA DRIVE設計打造全新智慧車輛產品，其中包含藉由「Orin」、「Xavier」打造不同形式電動車款。

另外，NVIDIA也預期藉由NVIDIA DRIVE設計推動自駕計程車服務成長，包含在美國舊金山提供自駕計程車服務的新創業者Cruise，以及包含ZOOX、AutoX、滴滴也均以NVIDIA DRIVE設計打造其自動駕駛車輛，而攜手Toyota、現代的Pony.AI，同樣也透過NVIDIA DRIVE設計打造自駕計程車車款。

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