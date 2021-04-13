NVIDIA宣布擴展Arm架構在手機等應用之外的規模生態

揭曉以Arm架構打造的「Grace」CPU之餘，NVIDIA也強調與Arm架構擴展更大規模運算應用，其中包含與AWS合作雲端應用，以及與美國橡樹嶺國家實驗室、洛斯阿拉莫斯國家實驗室、石溪大學、台灣國家高速網路與計算中心、韓國科學技術研究院合作的高效能運算，另外也與Marvell針對邊緣運算應用合作，更與聯發科合作打造結合Arm CPU與NVIDIA GPU，並且可對應Chromium、Linux與NVIDIA SDK的PC參考平台設計。

其中，藉由先前已經與Arm合作，讓Arm CPU可對應CUDA、CUDA-X函式庫，藉此讓Arm架構CPU可搭配NVIDIA GPU運作，因此與AWS合作部分將在以Arm架構打造的Graviton2 CPU為基礎的Amazon EC2伺服器加上NVIDIA GPU，同時也讓Ampere Computing打造的Arm架構CPU可搭配NVIDIA GPU，藉此發揮更高運算效能。

而針對科學運算需求打造的NVIDIA Arm HPC開發者套件，本身則包含一組具備80個Arm Neoverse架構核心的Ampere Altra CPU，並且搭配兩組NVIDIA A100 GPU，以及兩組BlueField-2 DPU，藉此打造可藉由NVIDIA GPU加速的Arm架構運算系統，目前包含美國橡樹嶺國家實驗室、洛斯阿拉莫斯國家實驗室、石溪大學，以及台灣國家高速網路與計算中心與韓國科學技術研究院都已經採用此開發者套件，而此套件正式推出時間將會是今年第三季。

在邊緣運算部分，NVIDIA也與Marvell攜手合作，透過將Marvell旗下OCTEON DPU與NVIDIA GPU結合，藉此加快雲端到邊緣之間的運算速度，並且確保資料運算安全。至於與聯發科合作方面，則是將NVIDIA GPU帶到Arm架構CPU打造的PC裝置，並且相容Chromium、Linux作業系統，以及NVIDIA SDK工具資源，藉此讓Arm架構PC裝置可藉由NVIDIA GPU加速運算。

其他合作應用部分，則包含與富士通與SiPearl在超算領域合作應用，另外預期未來也能看見更多採用NVIDIA GPU的Arm架構PC問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》