NVIDIA詳解Bluefield-3 DPU細節 額外加上Morpheus網路安全框架

去年與VMware共同宣布合作打造Project Monterey項目，其中包含以Arm架構打造、結合Mellanox Technologies旗下ConnectX-6 Dx網路卡的Bluefield-2 DPU，NVIDIA當時也預告將在2022年推出後繼產品Bluefield-3 DPU。在此次GTC 2021期間，NVIDIA更進一步說明Bluefield-3 DPU具體細節。

NVIDIA表示，單一組Bluefield-3 DPU即可發揮等同300組CPU數據處理能力，並且結合資料傳輸量可達400Gbps的乙太網路/InfiniBand，總計可對應1.5 TOPS運算能力，以及42 SPECint的CPU整數處理能力，相比Bluefield-2 DPU有翻倍以上的效能提升表現。

其中，Bluefield-3 DPU採用16核Arm Cortex-A78 CPU設計，總計採用220億組電晶體 (Bluefield-2 DPU為70億組電晶體)，加密運算效能約比Bluefield-2 DPU提升4倍，本身更以PCIe 5.0連接埠打造。

而對比額外結合Ampere顯示架構GPU的Bluefield-2X DPU，NVIDIA日前也預告將推出結合Ampere之後顯示架構GPU設計的Bluefield-3X DPU，將對應75 TOPS人工智慧推論運算能力，預期同樣在2022年才會推出。在2023年則會接續推出Bluefield-4 DPU，屆時將採用640億組電晶體設計、對應1000 TOPS運算能力，而資料傳輸量更可達800Gbps。

隨著推出降低佔用CPU運算資源、確保資料傳輸安全的DPU設計，NVIDIA此次也宣布推出名為Morpheus雲端網路安全框架，將可藉由人工智慧分析方式，自動檢測網路傳輸過程是否有存取或連接異常情況，並且實現透過每個運算節點即可當作偵測感應器，一旦系統感知不正常使用情況時，就會自動抓出連接路徑、存取位置，以及受影響內容，強調可以提供更快、更安全的存取監控效果。

Morpheus雲端網路安全框架預計配合Bluefield-3 DPU之後設計使用，目前也與ARIA Cybersecurity Solutions、Cloudflare、F5、Fortinet、Guardicore，另外也與混合雲服務提供業者如Canonical、Red Hat及VMware合作導入，藉此確保網路安全。

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