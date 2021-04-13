NVIDIA針對企業應用需求打造Omniverse Enterprise協作平台 擴大虛擬化應用

針對先前推出的Omniverse協作平台，NVIDIA針對企業協同作業、訓練，以及模擬應用需求由推出Omniverse Enterprise協作平台，讓企業員工能在虛擬化平台共同討論、互動。

此套解決方案目前已經與BMW集團、福斯特建築事務所 (Foster + Partners)，以及英國廣告及公關服務跨國公司WPP集團，在過去三個月內開放beta測試已經吸引將近1萬7000人下載使用。而包含Bentley Systems、Ericsson、Volvo等業者，目前也藉由Omniverse協作平台進行虛擬協作、設計，以及模擬驗證等應用。

在Omniverse Enterprise協作平台中，將可串接企業端的資料庫，並且可在對應模擬真實光影場景中進行互動，同時配合NVIDIA RTX Virtual Workstation (vWS)軟體服務，即可讓使用者在Omniverse Enterprise協作平台中快速接入各類3D創作應用程式，讓使用者能在虛擬環境中進行設計創作，或是調整3D模型細節。

而從2019年宣布推出Omniverse協作平台之後，NVIDIA也表示目前此解決方案已經獲得超過400家企業導入應用，其中有不少業者如BMW、Volvo用於車輛設計、生產，而光影魔幻工業 (Industrial Light & Magic)則將此解決方案用於數位影像創作，甚至Ericsson更藉由Omniverse協作平台模擬測試5G網路訊號在真實場景中的應用表現，WPP集團則是透過此項解決方案用於設計數位廣告呈現效果。

另外，不少自動化工廠也藉由Omniverse協作平台模擬真實環境，讓大量機器人訓練學習各類自動化執行作業，藉此提高自動化生產效率。

同時，NVIDIA也強調Omniverse協作平台採開放架構設計，並且可在工作站、筆電等運算平台上運作，並且能串接企業各類應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》