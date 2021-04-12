「跳水機」的轉型啟示：為何LG全面割捨智慧型手機？

又是一個時代的眼淚！南韓大廠LG於近日宣布「將結束手機業務的生產與銷售」，震驚全球。究竟LG為何要退出手機市場？

LG電子之所以做出此決定，主因在於全球智慧型手機市場競爭激烈，若在產品沒有創新的局面下，更讓人看到大者恆大的市場趨勢。

眾所皆知，作為智慧型手機兩大系統 iOS、Android，若以品牌、曝光率與銷售量而言，分別以蘋果愛鳳（Apple Iphone）、三星（Samsung）為市占率之王，而儘管於1995年就早已投身智慧型手機市場的LG，仍不敵後起之秀。

LG手機創新卻不實用，成為「跳水機」

將近21年的時間，LG分別推出諸如雙螢幕、後殼「自我修復」刮痕的特殊材質為保護塗層、手掌解鎖等眾多「創新卻不太實用」的功能，未獲得消費者青睞，業績屢不見提升。甚至，廣受大家好評的LG G系列，也讓人家大失所望──諸如2015年推出的G4的智慧型手機，市面上傳出一片「死機潮」。

LG更於2016 年問世的全球首支模組化G5，也因為電池續航力、相機外接的模組良率不佳、電源按鍵接觸不良等災情傳出，讓當年度的G5「叫好不叫座」。

當年LG手機業績，狠狠地於全球手機市占率和銷售排名，跌出前五名之外，導致連續五季虧損，當年度也創下近4600億韓圜（折合新台幣約115億元）赤字；而往後LG推出的G系列，諸如常被台灣網友戲稱要「買爆」的2019年LG G8 ThinkQ手機，也因介面操作不友善、充電過慢、軟體更新過晚等問題，市場一片負評。

甚至後來LG淪為台灣機友心目中的「跳水機」，即大家不用搶著第一時間購買新手機，因為過沒幾週，手機價格會自動地雪崩式「回檔」到該有水準。

短短四年，手機業務虧損近5兆韓圜

故可想而知的，LG最讓大家期待的G系列都出包，更別提2020年換殼上世的5G手機LG VELVET，也乏人問津了。且就南韓媒體報導，LG智慧型手機的業務，於2015-2019年短短四年間，已經虧損近4兆9000萬韓圜（折合新台幣約1000億元），成為公司重大財務損失。

另一方面，據Counterpoint最新報導，LG於2020年的手機出貨量，僅為2300萬支，相較於三星的2.56億支，足見差距之大。於量於價，LG手機業務，日漸下坡。

LG手機還能用嗎？5月底前持續軟體更新

而就在LG宣布退出手機市場之刻，許多消費者最關心的，莫過於手上的LG手機是否還能夠繼續使用？

就目前LG公司消息，仍是承諾消費者，至5月底前，將持續生產與銷售手機，且維持軟體更新，但同時另一方面，LG公司也已經展開妥善後續業務等事宜（如包含如何重新調配近3700名負責手機業務人員等）。

然而，LG毅然地結束手機業務，對公司真的是一個痛嗎？

正所謂「長痛不如短痛」，就個人分析，LG在面對長達數年虧損，甚至推不出卓越差異性手機功能，再加上市場佔有率，長年盤據著三星、OPPO、愛鳳等眾多廠牌手機的分食局下面，LG退出手機市場，無疑是一個「停損」。

而這樣的停損也反應在釋出消息的當日，LG股價上漲約三成幅度，且LG決定把手機業務的重心，移往廣受消費者青睞與有記憶點的家電、輕薄筆電（如LG Gram）等產品經營。

LG棄手機，改搶電動車！

也傳出，LG將加入目前火紅的電動車開發行列，加強車用元件事業，和Magna合作成立合資公司，加重比例生產電動車關鍵零組件，看準未來商機，但不論如何，今日LG全面退出手機市場，已成定局。

而在LG今日宣布全面退出智慧型手機市場後，專家預計同是安卓系統，且市占率王者三星電子，將比其他手機品牌，更容易承接LG所留下來的市場利潤與空間。

由此看來，就LG長達20餘年的手機經營，留給我們除了無限的創新手機的追憶外，也十足上了一堂企業轉型學。各大公司於資本市場的經營，還真的得如履薄冰，日益求精。

（作者／陳慶德 本文出自2021.4.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）