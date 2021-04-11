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違反市場壟斷 阿里巴巴遭中國市場監管總局裁罰人民幣182.28億元

聯合新聞網 / 楊又肇

去年底針對阿里巴巴藉由本身市場優勢形成壟斷情況進行調查後，中國市場監管總局稍早認定阿里巴巴從2015年以來就有市場壟斷事實，因此裁定高達人民幣182.28億元罰款，並且要求阿里巴巴停止相關壟斷行為，在未來三年更必須向中國市場監管總局遞交自行審查報告，確保不再有壟斷情況產生。

中國市場監管總局認定阿里巴巴形成市場壟斷的原因，在於阿里巴巴過去要求在天貓銷售貨品的店家，不得再到其他電商平台銷售貨品，造成自身電商平台規模持續成長，卻相對阻礙店家到其他電商平台發展權益，同時也讓競爭對手因此無法獲得更多店家。

雖然不少店家會透過其他方式避規，藉此在更多電商平台銷售商品，但在中國市場監管總局眼中則認為阿里巴巴這樣的作法影響市場公平競爭，因此認定其形成壟斷。

事實上，除了調查阿里巴巴，中國市場監管總局其實也向騰訊、京東、拼多多、美團、滴滴等提供電商平台服務業者告知，要求這些業者不得利用自身平台規模優勢影響市場競爭，另一方面也要求保護消費者隱私權益，並且杜絕假冒商品銷售行為。

而遭裁罰後，阿里巴巴表示將會進行改進，並且藉由降低電商平台經營門檻與成本，藉此讓旗下電商平台能讓更多店家進駐使用，並且推動正向經濟流通。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商 拼多多 人民幣

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