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「使用5G連網設計侵權」專利持有者Red Rock指控蘋果、Qualcomm
專利持有業者Red Rock於德州西區地方法院提出侵權訴訟，認為蘋果及Qualcomm使用5G連網技術涉及侵害其持有專利。
依照訴訟內容指出，Red Rock認為蘋果及Qualcomm均侵害其在美國境內申請註冊的第7346313項專利，指稱Qualcomm的SMR526中頻晶片組、SDR865訊號收發器，以及Snapdragon X55 5G連網數據晶片 (SDX55M)使用專利相關設計。
Red Rock表示，蘋果及Qualcomm都是在知情之下使用涉及侵權專利技術，同時也說明在2008年至2011年之間至少三度向Qualcomm告知侵害專利，卻未能獲得合理回應，因此決定向Qualcomm提告，而蘋果去年推出的iPhone 12系列因為採用Qualcomm通訊晶片設計，因此也被列為被告。
蘋果與Qualcomm並未對此作任何回應，而Red Rock則要求蘋果及Qualcomm停止侵權行為，並且支付相關專利使用費。不過，從Red Rock本身僅持有專利，並未實質生產任何產品情況來看，顯然也是利用持有專利發起訴訟，藉此從中獲利。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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