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美國將曾協助打造超級電腦的中國業者 列入技術出口禁止清單

聯合新聞網 / 楊又肇

繼先前將不少中資企業列入技術禁止出口清單內後，美國商務部在稍早公布消息中，更進一步將7間與超級電腦相關的中國業者、機構列入禁止清單，強調這些被列入禁止清單的業者、機構有危害美國國家安全與外交政策利益情況。

依照美國商務部公告內容，此次被列入技術禁止出口清單的對象包含天津飛騰信息技術 (Tianjin Phytium Information Technology)、上海集成電路技術與產業促進中心 (Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center)、深圳市信維微電子有限公司 (Sunway Microelectronics)、中國國家超級計算濟南中心 (National Supercomputing Center Jinan)、中國國家超級計算深圳中心 (National Supercomputing Center Shenzhen)、中國國家超級計算無錫中心 (National Supercomputing Center Wuxi)，以及中國國家超級計算鄭州中心 (National Supercomputing Center Zhengzhou)。

其中，上海集成電路技術與產業促進中心曾協助打造曾在2016年成為全球最快超級電腦的神威・太湖之光，其中採用上海集成電路技術與產業促進中心打造的申威26010 (SW26010)處理器，標榜採用全中國自製設計。

除了此次列入禁止清單的業者、機構，美國商務部在2019年也已經將成都海光集成電路、成都海光電子科技、海光、中科曙光，以及錫江南計算技術研究所等參與製造中國超級電腦的業者、機構列入禁止清單內。

而對外說明中，美國商務部表示這些業者、機構參與製作中國軍方使用超級電腦，進而造成中國製造大量武器，進而影響軍事武力平衡，因此將透過技術禁止出口方式，限制這些業者、機構利用美國境內技術，藉此確保美國國土安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

上海 深圳 超級電腦

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