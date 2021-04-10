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宏碁攜手中華賽車協會等單位 打造第一屆Predator League虛擬賽車聯賽

聯合新聞網 / 楊又肇

宏碁今日 (4/9)宣布舉辦第一屆Predator League虛擬賽車聯賽，將與體育署轄下中國民國電子競技運動協會、中華賽車協會共同擬定聯賽規章，並且由SGAN Motorsports擔任賽事執行單位。

同時，宏碁也計畫在四月中旬透過校園電競列車進行虛擬賽車教育及技術交流，並且由職業賽車手陳意凡、車壇YouTuber Chester擔任Predator League虛擬賽車聯賽推廣大使，藉此推動虛擬賽車賽事內容，讓電競生態圈進一步擴大。

宏碁台灣區營運長張世欣表示，過去宏碁三年來持續建置電競發展，同時也協助22所學校建置電競產學教室，並且舉辦多場Predator League賽事活動，藉此培育多元電競人才。

去年因為疫情影響，使得不少電競賽事走向線上虛擬化，而運動虛擬化也是宏碁過去以來持續關注項目，因此預期藉由打造虛擬賽車聯賽活動，將能進一步活絡電競市場，並且透過虛擬化推廣更安全的賽車活動，同時也讓也能吸引更多對賽車有興趣的玩家加入電競賽事。

第一屆Predator League虛擬賽車聯賽預計從今年6月開放報名，初期預期將可吸引20個隊伍、40名選手參賽，並且將在今年11月決定賽事冠軍。而報名參與隊伍均可獲得由Lynx贊助專業電競賽車服，獲勝隊伍除了可得到獎金，更可獲得由台灣固特異輪胎贊助產品。

而預計從4月中旬啟動的電競校園列車，將由宏碁提供Predator電競桌機，搭配三組解析度為QHD、144Hz畫面更新率的Predator電競螢幕及鍵盤滑鼠組，並且以羅技提供模擬方向盤組與ImmerSim專業車架打造擬真賽車操駕平台，配合中華賽車協會提供教育資源、賽事規章，透過校園巡迴推廣虛擬賽車賽事活動。

配合此次公布消息，宏碁也宣布在台推出今年在CES 2021期間更新，並且換上第11代Core H系列處理器的新款Nitro 5系列遊戲筆電，以及採用Intel第10代Core i7-10870H處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 3080獨立顯示卡的新款15.6吋Predator Helios 300遊戲筆電。

建議售價方面，新款Nitro 5系列遊戲筆電將以新台幣34900元起跳價格銷售，而新款15.6吋Predator Helios 300遊戲筆電建議售價則是新台幣52900元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

賽車手 疫情 宏碁

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