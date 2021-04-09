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LINE攜手澎湖縣政府 以虛實整合方式推廣澎湖花火節

聯合新聞網 / 楊又肇
▲LINE攜手澎湖縣政府推廣2021澎湖花火節活動
▲LINE攜手澎湖縣政府推廣2021澎湖花火節活動

LINE宣布與澎湖縣政府攜手合作，將藉由LINE服務協助推廣預計在4月22日展開的2021澎湖花火節，藉由一站式體驗與LINE FRIENDS角色授權，串接線上社群互動、內容策展、旅遊購物，並且透過LINE Pay服務連接線下實體商店，透過虛實整合方式推動旅遊觀光及在地經濟發展。

配合此次2021澎湖花火節，LINE將藉由旗下LINE旅遊推出花火節專屬活動內容，分別針對親子、網美、情侶及好友推出專屬行程，讓使用者更容易依照個人需求規劃旅遊行程，並且可透過LINE旅遊服務訂購，同時獲取LINE Points點數回饋。

除此之外，LINE也攜手Agoda、雄獅旅遊、ezTravel易遊網、AsiaYoa、Tripbaa趣吧及gogoout提供花火節期間限定專屬優惠，並且從即日起開放預訂，最高可回饋9%比例的LINE Points點數回饋。此外，LINE也與星巴克合作酷券服務，預計從4月22日起推出澎湖限定款「繽紛花火星冰樂」飲品，將以限量5000杯提供訂購。

▲LINE攜手澎湖縣政府推廣2021澎湖花火節活動
▲LINE攜手澎湖縣政府推廣2021澎湖花火節活動

▲透過LINE App提供在地嚮導、LINE Pay等虛實整合服務
▲透過LINE App提供在地嚮導、LINE Pay等虛實整合服務

而此次與澎湖縣政府合作，LINE強調總計藉由旗下11項服務串接線上、線下活動，藉此打造一站式智慧旅遊體驗，讓使用者能透過App規劃旅遊行程，並且在旅遊過程藉由App服務讓體驗變得更加多元且便利，同時也呼應LINE進入「To The Next」品牌發展階段，將深入與使用者日常生活緊密結合。

在此次合作中，LINE更推出「澎湖城市尋寶」活動，讓LINE服務可化身個人專屬旅遊嚮導，自動將澎湖在地景點、店家資訊推播給使用者，並且在澎湖機場、觀音亭、花火體驗館、中央老街、跨海大橋、龍門閉鎖陣地、林投貝殼教堂、七美南滬港等地點設置LINE Beacon，只要使用者手機藍牙、GPS功能維持開啟，即可獲取各類即時資訊。

▲LINE與澎湖縣政府攜手推廣2021澎湖花火節活動
▲LINE與澎湖縣政府攜手推廣2021澎湖花火節活動

另外，在LINE服務中也提供以LINE FRIENDS為主題的花火節貼圖，另外也透過LINE FRIENDS角色授權打造諸如台式啤酒杯組、派對馬克杯，以及包含澎湖花火節限定短T，另外更以澎湖名產仙人掌冰打造LINE FRIENDS聯名款仙人掌冰淇淋鑰匙包。而此次推出的的LINE FRIENDS澎湖花火節限定商品，將會從即日起至4月22日透過LINE FRIENDS線上商城預購，或是在澎湖花火節期間於活動現場、花火體驗館，以及在澎湖地區的全家便利商店提供銷售。

至於四款經典LINE FRIENDS角色酷卡、莎莉手扇兩款花火節限定周邊商品，將限定在花火節活動現場提供，其中四款經典LINE FRIENDS角色酷卡將從4月17日起透過觀音亭、花火體驗館、澎湖機場等合作通路發送，而莎莉手扇則僅限4月26日莎莉生日當天限量發送。

▲在LINE服務提供花火節特效貼圖
▲在LINE服務提供花火節特效貼圖

▲LINE FRIENDS角色授權花火節限定周邊商品
▲LINE FRIENDS角色授權花火節限定周邊商品

▲派對馬克杯
▲派對馬克杯

▲派對馬克杯
▲派對馬克杯

▲台式啤酒杯組
▲台式啤酒杯組

▲以澎湖名產仙人掌冰打造LINE FRIENDS聯名款仙人掌冰淇淋鑰匙包
▲以澎湖名產仙人掌冰打造LINE FRIENDS聯名款仙人掌冰淇淋鑰匙包

▲澎湖花火節限定短T
▲澎湖花火節限定短T

▲限定發送的LINE FRIENDS角色酷卡、莎莉手扇
▲限定發送的LINE FRIENDS角色酷卡、莎莉手扇

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 澎湖 花火節

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