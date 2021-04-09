保安不足？德州SpaceX Starship基地 遭美國YouTuber擅闖

由於沒幾天後，這台 Starship SN11 在試飛時於再降落期間爆炸，NASA 已經派發言人說像 SpaceX 這樣的承包商應有足夠的保護機密措施。

根據外媒報導，有個美國 YouTube 頻道 Loco VlogS 在上個月擅闖德州 SpaceX 的 Starship 整備基地，還把 Starship 的原型機 SN11 的 Raptor 引擎拍得一清二楚。

這部影片估計是在三月下旬拍的，YouTuber 似乎很輕鬆地就繞過 SpaceX 圍牆跟建築物來到 SN11 下方近距離拍攝，途中沒有任何保安人員或設施阻止他在 SN11 下方徘徊。

由於沒幾天後，這台 Starship SN11 在試飛時於再降落期間爆炸，NASA 已經派出發言人說明像 SpaceX 這樣的承包商應有足夠的保護機密措施。要知道，Starship 開發預算中可是有一部分來自 NASA 1.35 億美元的合約計畫。

這個 YouTuber 目前已經把他這擅闖 Starship 的片刪掉，事後還發了道歉影片，不過還有另一個 YouTube 頻道將他的影片備份起來。而根據報導，之前在 2019 年就有另一位 SpaceX 粉絲在同一點地點發照片打卡之後遭到逮補。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》