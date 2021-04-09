快訊

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保安不足？德州SpaceX Starship基地 遭美國YouTuber擅闖

聯合新聞網 / INSIDE
Photo Credit：截自 Loco VlogS
Photo Credit：截自 Loco VlogS

由於沒幾天後，這台 Starship SN11 在試飛時於再降落期間爆炸NASA 已經派發言人說像 SpaceX 這樣的承包商應有足夠的保護機密措施。

根據外媒報導，有個美國 YouTube 頻道 Loco VlogS 在上個月擅闖德州 SpaceX 的 Starship 整備基地，還把 Starship 的原型機 SN11 的 Raptor 引擎拍得一清二楚。

這部影片估計是在三月下旬拍的，YouTuber 似乎很輕鬆地就繞過 SpaceX 圍牆跟建築物來到 SN11 下方近距離拍攝，途中沒有任何保安人員或設施阻止他在 SN11 下方徘徊。

由於沒幾天後，這台 Starship SN11 在試飛時於再降落期間爆炸，NASA 已經派出發言人說明像 SpaceX 這樣的承包商應有足夠的保護機密措施。要知道，Starship 開發預算中可是有一部分來自 NASA 1.35 億美元的合約計畫。

這個 YouTuber 目前已經把他這擅闖 Starship 的片刪掉，事後還發了道歉影片，不過還有另一個 YouTube 頻道將他的影片備份起來。而根據報導，之前在 2019 年就有另一位 SpaceX 粉絲在同一點地點發照片打卡之後遭到逮補。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX NASA 爆炸 YouTuber

延伸閱讀

數感實驗室／討厭失敗帶來的挫折感 科普Youtuber實驗發現一件事

嘉義偏鄉4個21歲年輕人讓微型衛星減重省電20％ 「球型馬達」6月搭SpaceX上太空測試

Youtuber搭上死亡列車人至今失蹤 哥哥還在等待奇蹟

還能相信誰？日本色氣YouTuber自曝「驚人身分」 網友大崩潰

相關新聞

LinkedIn爆資安危機！5億用戶個資被放上駭客論壇拍賣

臉書近期才爆出個資外洩，全球逾5億用戶資料遭上傳至駭客論台，現在連微軟旗下專為商業人士設立的社群網站平台領英（Linke...

蘋果內建的追蹤神器「尋找」App 現可支援第三方裝置、離線也能找

超方便的蘋果的「尋找」App現在不只能找蘋果裝置了！透過最新的更新，使用者可將符合認證的第三方裝置也加入廣大且安全的全球...

假Netflix用「免費看」釣魚！ 500人手機、信用卡資料慘遭駭

Netflix是不少追劇人最愛用的平台之一，不過現在竟出現「假貨」！近日有惡意軟體在Google Play商城假冒Netflix的下載連結，用「免費訂閱2個月」的方式釣魚，結果下載者不只通訊軟體被駭，信用卡、銀行等金融資料更外流出去，受害者2個月下來估計已有500人。

LINE攜手澎湖縣政府 以虛實整合方式推廣澎湖花火節

LINE宣布與澎湖縣政府攜手合作，將藉由LINE服務協助推廣預計在4月22日展開的2021澎湖花火節，藉由一站式體驗與LINE FRIENDS角色授權，串接線上社群互動、內容策展、旅遊購物，並且透過LINE Pay服務連接線下實體商店，透過虛實整合方式推動旅遊觀光及在地經濟發展。

保安不足？德州SpaceX Starship基地 遭美國YouTuber擅闖

根據外媒報導，有個美國 YouTube 頻道 Loco VlogS 在上個月擅闖德州 SpaceX 的 Starship 整備基地，還把 Starship 的原型機 SN11 的 Raptor 引擎拍得一清二楚。

Twitter曾有意以40億美元收購Clubhouse 但最終無法達成共識

儘管因為Clubhouse以聲音為主了聊天室服務快速竄紅，使額Twitter也宣布推出名為「音訊空間」功能，而Facebook也有意加入相似服務功能，藉此吸引更多使用者青睞，但相關消息指稱其實Twitter曾計畫以40億美元價格收購Clubhouse，卻因為無法達成共識而作罷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。