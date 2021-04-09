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訪談／庫克將在十年內卸任、Apple Car是來真的！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
蘋果CEO庫克（路透）
蘋果CEO庫克（路透）

庫克十年內會離開蘋果？在《紐約時報》的播客節目Sway上，一改往常低調作風，大談蘋果自駕車計畫，還自曝和馬斯克沒有說過話，難道是為即將推出的Apple Car造聲量？

「卸任的時機還沒到，但我可能不會再做十年！」在蘋果效力23年、擔任執行長近10年的庫克（Tim Cook）強調。蘋果和庫克的十年合約也將在今年到期，儘管他沒有表明未來動向，也表示無法想像離開蘋果的日子，畢竟他太愛這間公司了。

至於誰將是庫克的接班人？根據《彭博》報導指出，接任庫克最有可能的人選就是現任營運總監威廉斯（Jeff Williams）。過去他一直在庫克領導下負責公司的全球業務，並在2013年，掌管Apple Watch的研發工作，以及Apple的健康計劃等。

Apple Car來真的！庫克罕見大談自駕車計畫

近年，市場外傳蘋果將在2024年生產電動自駕車「Apple Car」。蘋果更是動作頻頻不僅挖角多位特斯拉負責研究自駕技術的高階主管，更在2019年收購從事自駕汽車開發的公司Drive.ai，一再表明決心進入電動車市場的野心。

蘋果目前是在從事汽車本身，還是汽車內技術方面的工作？面對主持人《紐約時報》記者斯威舍（Kara Swisher）犀利提問。

庫克無情地不予置評。但還是稍稍透漏「我們喜歡在硬體、軟體和服務之中，找到相互共通點，因為這是蘋果認為奇蹟發生的地方，且樂意擁有這方面的關鍵技術。」

「自動化（autonomy）本身就是核心關鍵技術！」庫克強調。並提到如果你退一步想，汽車在很多方面來看都是個機器人。自駕車本身就是機器人，且許多事都難以脫離自動化。我們將拭目以待蘋果會做些什麼事？

馬斯克曾有意出售特斯拉！庫克：我沒跟馬斯克說過話

當然談到Apple Car，就不得不提到與全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）間的糾葛！

早在2014 年蘋果就傳出正進行自駕車計劃Project Titan，著手研發大部分必要軟體、人工智慧演算法等，取得相關自駕車專利。搶人才大戰蘋果更不落人後，2018年聘請特斯拉工程高級副總裁菲爾德（Doug Field）從事自駕車的研發。身為製造特斯拉Model 3關鍵人物的他，更領導整個Project Titan。

蘋果還引進其他幾位特斯拉前僱員，包括前特斯拉工程副總裁邁克爾·施韋庫茨（Michael Schwekutsch），現為蘋果特殊項目組工程高級總監。

去年底，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）才自曝曾聯繫蘋果，有意出售特斯拉（當時特斯拉的市值僅現在的 1/10，約為600億美元），但是蘋果執行長庫克卻拒絕參加會議。

主持人斯威舍逮住機會再度犀利提問，2017年蘋果一度有機會收購特斯拉，最後無疾而終，庫克對此有什麼評論？

「雖然我從未和馬斯克說過話，但我對他非常欽佩和尊敬！」並提到特斯拉不僅建立在電動車領域的龍頭地位，且能保持領先地位這麼長的時間都令人難以置信。因此，我非常感謝他們！

先前，外界都在揣測馬斯克自曝曾有意出售特斯拉的消息、是在探試蘋果研發電動車的真實性。如今庫克的訪談，也間接證實蘋果真的在研發自駕車。庫克一改往常低調作風，大談Apple Car等多項計畫。無疑更讓外界期待蘋果在汽車產業的新動向！

（作者／何晨瑋 本文出自2021.4.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

特斯拉 馬斯克 紐約時報 和服

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