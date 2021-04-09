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GSMA攜手西班牙政府 讓MWC 2021業者免除入境檢疫隔離需求

聯合新聞網 / 楊又肇

預計在今年6月28日至7月1日間以實體展會活動形式舉辦的MWC 2021，稍早由主辦單位GSMA宣布西班牙市政府合作，將使參與MWC 2021的業者、與會者、贊助商、合作夥伴等，將能免除入境檢疫隔離需求，讓更多西班牙境外人士可以更容易參與今年度的MWC 2021展會活動。

不過，GSMA也說明此項合作僅適用於參與MWC 2021展會活動需求，若是以旅遊等名義入境的話，依然需要接受入境檢疫隔離相關措施。而若本身來自新型冠狀病毒疫情較險峻地區，或是被西班牙政府認定為疫情高風險地區，則依然不會被允許入境。

另一方面，若個人因為特定因素或曾被西班牙政府拒絕入境的話，同樣也無法利用參與MWC 2021名義申請入境西班牙。

採取這樣的合作，顯然GSMA希望透過減少跨國入境可能面臨問題，藉此增加更多業者、相關人士參與MWC 2021展會活動意願。雖然目前包含Ericsson、Sony、Nokia、甲骨文等業者都已經表明不會參與此次展會活動，但在GSMA與西班牙政府達成合作，或許依然有可能吸引過去眾多藉由MWC展會活動爭取曝光、合作機會的各地業者參與。

依照GSMA說明，在宣布與西班牙政府合作之後，近期將會重新調整MWC 2021展會活動註冊系統，將使與會者額外提供健康聲明相關資料。而先前已經完成註冊登記的與會者，則必須在後續依照通知提供必要資訊。

只是這樣的措施是否會造成防疫破口，或是產生更大問題，目前似乎還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

西班牙 疫情 新型冠狀病毒 MWC

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