Twitter曾有意以40億美元收購Clubhouse 但最終無法達成共識

儘管因為Clubhouse以聲音為主了聊天室服務快速竄紅，使額Twitter也宣布推出名為「音訊空間」功能，而Facebook也有意加入相似服務功能，藉此吸引更多使用者青睞，但相關消息指稱其實Twitter曾計畫以40億美元價格收購Clubhouse，卻因為無法達成共識而作罷。

彭博新聞報導指出，Twitter原本有意收購Clubhouse，但雙方最終未有進一步洽談，有可能是無法在收購事宜達成共識。不過，Twitter與Clubhouse方面均未對此報導作任何回應。

而Twitter不久前宣布推出名為「音訊空間」功能，顯然就是衝著Clubhouse熱度而來，同樣藉由聊天室形式吸引使用者參與使用。除了Twitter，實際上連Facebook也加入計畫推出類似Clubhouse的聊天室功能，甚至在中國地區更有不少App直接仿照Clubhouse打造聊天室功能，而小米在新版米聊也採用類似設計。

目前Clubhouse已經著手洽談新一輪約40億美元融資，而從去年5月完成第一輪1000萬美元融資，今年1月時再次獲得第二輪1億美元融資，使得Clubhouse市值約成長至10億美元規模，從近期洽談約40億美元融資額度來看，顯示Clubhouse在近期身價約成長三倍以上。

至於在獲利部分，Clubhouse日前已經提出可在節目中放置廣告，並且可讓聽眾向節目講者贊助金額，藉此創造更多以流量變現的營利機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》