快訊

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Twitter曾有意以40億美元收購Clubhouse 但最終無法達成共識

聯合新聞網 / 楊又肇

儘管因為Clubhouse以聲音為主了聊天室服務快速竄紅，使額Twitter也宣布推出名為「音訊空間」功能，而Facebook也有意加入相似服務功能，藉此吸引更多使用者青睞，但相關消息指稱其實Twitter曾計畫以40億美元價格收購Clubhouse，卻因為無法達成共識而作罷。

彭博新聞報導指出，Twitter原本有意收購Clubhouse，但雙方最終未有進一步洽談，有可能是無法在收購事宜達成共識。不過，Twitter與Clubhouse方面均未對此報導作任何回應。

而Twitter不久前宣布推出名為「音訊空間」功能，顯然就是衝著Clubhouse熱度而來，同樣藉由聊天室形式吸引使用者參與使用。除了Twitter，實際上連Facebook也加入計畫推出類似Clubhouse的聊天室功能，甚至在中國地區更有不少App直接仿照Clubhouse打造聊天室功能，而小米在新版米聊也採用類似設計。

目前Clubhouse已經著手洽談新一輪約40億美元融資，而從去年5月完成第一輪1000萬美元融資，今年1月時再次獲得第二輪1億美元融資，使得Clubhouse市值約成長至10億美元規模，從近期洽談約40億美元融資額度來看，顯示Clubhouse在近期身價約成長三倍以上。

至於在獲利部分，Clubhouse日前已經提出可在節目中放置廣告，並且可讓聽眾向節目講者贊助金額，藉此創造更多以流量變現的營利機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 Twitter Clubhouse

延伸閱讀

制裁壓力在即 俄嘗試脫離西方系統

Clubhouse開房間也能打賞 創作者可獲100%金額

老婆脫離他做回自己 宥勝上噓星聞clubhouse 說分明

今晚8點噓星聞Clubhouse 辣媽Janet「卸貨後」初登場！

相關新聞

LinkedIn爆資安危機！5億用戶個資被放上駭客論壇拍賣

臉書近期才爆出個資外洩，全球逾5億用戶資料遭上傳至駭客論台，現在連微軟旗下專為商業人士設立的社群網站平台領英（Linke...

蘋果內建的追蹤神器「尋找」App 現可支援第三方裝置、離線也能找

超方便的蘋果的「尋找」App現在不只能找蘋果裝置了！透過最新的更新，使用者可將符合認證的第三方裝置也加入廣大且安全的全球...

假Netflix用「免費看」釣魚！ 500人手機、信用卡資料慘遭駭

Netflix是不少追劇人最愛用的平台之一，不過現在竟出現「假貨」！近日有惡意軟體在Google Play商城假冒Netflix的下載連結，用「免費訂閱2個月」的方式釣魚，結果下載者不只通訊軟體被駭，信用卡、銀行等金融資料更外流出去，受害者2個月下來估計已有500人。

LINE攜手澎湖縣政府 以虛實整合方式推廣澎湖花火節

LINE宣布與澎湖縣政府攜手合作，將藉由LINE服務協助推廣預計在4月22日展開的2021澎湖花火節，藉由一站式體驗與LINE FRIENDS角色授權，串接線上社群互動、內容策展、旅遊購物，並且透過LINE Pay服務連接線下實體商店，透過虛實整合方式推動旅遊觀光及在地經濟發展。

保安不足？德州SpaceX Starship基地 遭美國YouTuber擅闖

根據外媒報導，有個美國 YouTube 頻道 Loco VlogS 在上個月擅闖德州 SpaceX 的 Starship 整備基地，還把 Starship 的原型機 SN11 的 Raptor 引擎拍得一清二楚。

Twitter曾有意以40億美元收購Clubhouse 但最終無法達成共識

儘管因為Clubhouse以聲音為主了聊天室服務快速竄紅，使額Twitter也宣布推出名為「音訊空間」功能，而Facebook也有意加入相似服務功能，藉此吸引更多使用者青睞，但相關消息指稱其實Twitter曾計畫以40億美元價格收購Clubhouse，卻因為無法達成共識而作罷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。