Nutanix：疫情之後 台灣更多企業增加上雲意願

以超融合技術 (HCI)提供混合雲架構應用的Nutanix，在稍早公布最新台灣企業雲指數報告中指出台灣地區企業導入混合雲架構的滲透率最高已達60%，僅有2%比例仍維持傳統伺服器架構，並未與雲端應用整合，顯見台灣許多企業對於上雲的意願相當高，並且藉由混合雲架構形式進行彈性佈署。

Nutanix引述英國市調機構Vanson Bourne製作報告，顯示越來越多企業選擇採用混合雲架構，以利對應服務佈署彈性，同時也不再僅仰賴在地伺服器使用模式，因此也讓亞馬遜AWS、微軟Azure與Google Cloud三大公有雲使用率持續增長，幾乎每年都有接近三位數的成長表現。

而在台灣地區企業中，約有60%比例已經導入混合雲架構，同時有高達96%比例受訪企業IT表示已經或準備佈署速度更快的超融合技術架構，並且確保其佈署彈性。

依照Nutanix台灣總經理黃承彬說明，目前在台灣新增用戶中，有多數比例為製造業，其中又區分傳統生產製造業，以及生產高科技產品的製造業，另外包含金融、零售、醫療等業者也有不少合作案例。在這些合作導入業者中，有不少是基於服務佈署彈性需求，或是在後疫情時代配合彈性工作模式，因此在內部運作使用需求跟著作調整，因此希望改變既有服務架構模式。

基於科技持續生即將加快團隊去中心化發展，黃承彬認為在這波疫情產生影響之下，將促使更多企業重視混合雲端架構，同時也因應發展需求會更需要擁抱超融合技術應用。而針對目前市場也有越來越多業者開始提供超融合技術架構設計的混合雲服務，甚至連公有雲業者也開始提供超融合技術應用模式，黃承彬則認為Nutanix更大優勢在於能提供更符合在地企業使用需求技術，並且讓超融合混合雲架構能配合企業發展運作。

相較傳統服務買斷形式，黃承彬也表示預期未來服務訂閱制將會成為市場更容易接受使用形式，因此在目前Nutanix提供使用服務也開始提供訂閱使用選項，並且強調以訂閱形式使用服務相對更有彈性，同時也能因應需求動態調整。

除了強調可提供在地使用需求，黃承彬更說明目前Nutanix與AWS、Azure及Google Cloud三大公有雲服務均維持深度整合關係，同時也能針對企業需求量身打造不同應用模式，例如台灣不少遊戲業者會希望藉由Google Cloud提供人工智慧技術應用，或是藉由TPU、GPU加速服務，而許多長年使用微軟服務的企業或政府機構，多半會選擇使用Azure服務，至於許多新創、中小型企業則會選擇使用AWS。

另外，對於同樣開始推動超融合混合雲架構的VMware在去年宣布與NVIDIA共同推出，藉由DPU進行前期處理安全防護、網路吞吐控制的Project Monterey，雖然Nutanix表示現階段尚未有類似應用，不過強調本身在伺服器設計除了整合TPM晶片設計，更與諸多安全技術解決方案業者合作，確保雲端服務使用安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》