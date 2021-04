Google I/O 20215月中旬恢復舉辦 線上形式開放免費參加

相較去年因為疫情擴大,加上當時加州施行封州,因此未能順利舉辦Google I/O 2020活動,而Google稍早則是確認今年將會恢復舉辦Google I/O 2021,但考量目前仍受疫情影響,因此將維持以線上形式舉辦。

依照Google開發者官方Twitter帳號透露消息,藉由Sophie Germain、Ada Lovelace、Grace Hopper、Christine Darden等多名數學家或科學家名稱構成網站通關密碼,並且透過答題卡「編寫」10位元進位字碼等內容,最後即可得知Google I/O 2021將會在美國西岸時間5月18日至20日間舉辦,同時也確認將以線上形式免費開放所有人參與。

如同微軟、蘋果日前均確定將以線上形式舉辦年度開發者大會,Google今年也考量疫情影響,決定以線上形式舉辦年度開發者大會。同時,相較去年因為疫情更為嚴重,造成加州地區礙於封州命令,導致工作人員無法順利進行Google I/O開發者大會相關準備,因此最終決定取消舉辦。

而今年恢復舉辦,Google預期將能藉由線上形式連接更多開發者,並且預期也會同步揭曉新版Android作業系統特色,以及Google各項服務更新狀態,甚至也有可能公布更多有關Google Cloud服務更新資訊,至於是否會同步揭曉新版作業系統Fuchsia更進一步消息,目前還無法確認。

To get where we’re going, we have to start at the beginning. Pick a card at https://t.co/Y3YK9NGcKm pic.twitter.com/8NmnLBigzv

— Google Developers (@googledevs) April 7, 2021