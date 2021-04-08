Google I/O 20215月中旬恢復舉辦 線上形式開放免費參加

從2018年開始公布社群規範違規處置報告後，YouTube都會透過各項數據說明在平台上如何處理各類違規情況。在稍早公布新一季的社群規範違規處置報告時，同時也增加一項名為「違規影片收視率」 (VVR,Violative View Rate)的全新指標，亦即在YouTube上的總觀看次數中，有多少次數是來自違反規範影片，若此項數字越低，就代表YouTube阻止此類影片被播放成效越高。 從YouTube公布數據顯示，違規影片收視率從2017年時的0.7%左右，到2019年第三季開始降至低於0.2%，而至今也一直維持在接近比例。 依照YouTube說明，除了透過手動調整，以

2021-04-08 14:08