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Google I/O 20215月中旬恢復舉辦 線上形式開放免費參加

聯合新聞網 / 楊又肇

相較去年因為疫情擴大，加上當時加州施行封州，因此未能順利舉辦Google I/O 2020活動，而Google稍早則是確認今年將會恢復舉辦Google I/O 2021，但考量目前仍受疫情影響，因此將維持以線上形式舉辦。

依照Google開發者官方Twitter帳號透露消息，藉由Sophie Germain、Ada Lovelace、Grace Hopper、Christine Darden等多名數學家或科學家名稱構成網站通關密碼，並且透過答題卡「編寫」10位元進位字碼等內容，最後即可得知Google I/O 2021將會在美國西岸時間5月18日至20日間舉辦，同時也確認將以線上形式免費開放所有人參與。

如同微軟、蘋果日前均確定將以線上形式舉辦年度開發者大會，Google今年也考量疫情影響，決定以線上形式舉辦年度開發者大會。同時，相較去年因為疫情更為嚴重，造成加州地區礙於封州命令，導致工作人員無法順利進行Google I/O開發者大會相關準備，因此最終決定取消舉辦。

而今年恢復舉辦，Google預期將能藉由線上形式連接更多開發者，並且預期也會同步揭曉新版Android作業系統特色，以及Google各項服務更新狀態，甚至也有可能公布更多有關Google Cloud服務更新資訊，至於是否會同步揭曉新版作業系統Fuchsia更進一步消息，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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