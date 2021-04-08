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蘋果開放第三方配件使用「尋找」功能 為了Apple Tag作準備？

聯合新聞網 / 楊又肇
▲蘋果「尋找」功能目前開放第三方裝置使用
▲蘋果「尋找」功能目前開放第三方裝置使用

蘋果宣布將開放第三方配件使用「尋找」 (Find My)功能，並且配合Made for iPhone (MFi)認證計畫，讓第三方業者打造配件也能透過「尋找」功能標示可能遺失地點，以利使用者快速找回遺失物品。

而包含VanMoof打造的S3、X3電動自行車，或是Chipolo打造的One Spot標籤配件，以及Belkin在春季推出的SOUNDFORM Freedom真無線藍牙耳機，將可從4月15日開始透過Mac、iPad或iPhone上的「尋找」App顯示地圖上標示位置。

與尋找蘋果裝置一樣，支援「尋找」App的第三方裝置一樣可透過藍牙連接技術，透過鄰近同樣支援藍牙連接的裝置協助定位，即使第三方裝置本身不具備連網通訊能力，依然可以透過「尋找」App確認可能遺失地點。若最終無法順利找回裝置，一樣也能透過「尋找」App將裝置標示為遺失，並且透過遠端設定將裝置上鎖，同時留下聯繫方式，以利拾獲者能方便聯繫 (如果願意送回的話)。

▲一樣可以透過「尋找」App檢視裝置所在位置，並且進行相關操作
▲一樣可以透過「尋找」App檢視裝置所在位置，並且進行相關操作

藉由Made for iPhone認證計畫，第三方業者能依照設計規範打造支援「尋找」App功能的裝置，並且在符合蘋果要求隱私規範下，可藉由「尋找」App確認裝置定位位置。另外，蘋果也提出可藉由U1晶片打造支援UWB超寬頻技術裝置，藉此提供定位更精準裝置。

一旦符合蘋果設計規範，將可獲得「Works with Apple Find My」識別認證，讓消費者更容易知曉哪些第三方定位配件支援蘋果「尋找」App功能。

不過，此次宣布開放第三方業者打造，並且符合設計規範的裝置可使用「尋找」App確認所在位置，蘋果並未如市場預期同步推出旗下定位標籤配件AirTag (或Apple Tag)，而過去銷售已久的定位標籤配件Tile，此次也未宣布是否加入支援蘋果「尋找」App連動。至於三星今年初就已經宣布推出名為Galaxy SmartTag的定位標籤配件，並且可配合三星SmartThings平台連動，同時也已經進入市場銷售。

▲VanMoof打造的S3、X3電動自行車
▲VanMoof打造的S3、X3電動自行車

▲Chipolo打造的One Spot標籤配件
▲Chipolo打造的One Spot標籤配件

▲Belkin在春季推出的SOUNDFORM Freedom真無線藍牙耳機
▲Belkin在春季推出的SOUNDFORM Freedom真無線藍牙耳機

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動自行車

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