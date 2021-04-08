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與空殼上市合併後 Faraday Future確認將在今年第二季掛牌上市

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透過與空殼公司Property Solutions Acquisition合併，預計在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，並且計畫募集10億美元資金的Faraday Future，在稍早向美國證券交易委員會遞交文件敘述裡，證實預計掛牌上市時間將在今年第二季，而交易流程將會在今年5月內完成。

而文件中也提到首波量產電動車交車時間會是在2022年，並且在2025年累積超過45萬輛電動車交車數量目標，另外也提及Faraday Future旗下擁有超過800項智慧電動車技術專利

在先前Property Solutions Acquisition與Faraday Future合併時所提供說明文件，其中提及合併後的Faraday Future，預計會在未來一年內將FF 91帶進市場銷售，甚至也計畫在2023年推出商用運輸車款。依照說明，FF 91預計會在2022年第一季進行交車，而FF 81則預計在2023年進入量產，FF 71量產時間將定在2024年，同時Faraday Future更預測載2025年的年營收規模將達200億美元。

另外，目前Faraday Future將可繼續擁有位於美國加州漢福德的工廠使用權，並且以此作為在美國境內主要生產電動車的基地。

至於先前Faraday Future債務問題，在此次遞交給美國證券交易委員會的文件中，顯然將過往債權轉為股權，讓Faraday Future透過信託方式一掃過往纏身的債務，意味更多核心供應商看好Faraday Future日後發展表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

債務 專利

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