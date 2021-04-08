Google收購3D音訊技術新創公司 未來加強耳機等產品聲音體驗

消息指出，Google已經收購3D音訊技術新創公司Dysonics，未來將有可能藉由Dysonics技術打造新款Pixel Buds耳機，或是其他會使用音訊技術的裝置。

由Richard O. Duda、Robert Dalton與V. Ralph Algazi於2012年創立的Dysonics，早期是在2011年以加州大學戴維斯分校內部新創項目發展，一開始是以動態追蹤裝置為發展，並且讓現有耳機等裝置輸出聲音能依照動態感知數據形成立體音場，後續則與美國維珍航空合作打造機上娛樂系統，同時也針對VR內容創作者打造3D音訊創作軟體。

而在過去幾年的發展中，Dysonics更取得包含Intel、Rawah Partners、TechNexus在內業者投資，同時包含三位共同創辦人在內，僅以10人不到規模團隊投入技術研發。

目前轉由Google收購後，未來Dysonics旗下技術預期將會被應用在新款耳機設計，例如未來新款Pixel Buds，或是針對Android手機聲音功能，以及其他會使用聲音的物聯網裝置聲音表現進行強化，其中也有可能藉此提升NEST系列智慧喇叭聲音表現。

在蘋果、微軟、Sony等業者開始將空間音訊技術導入旗下產品，預期Google未來也會藉由Dysonics技術強化旗下產品聲音聆聽感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》