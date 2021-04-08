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Honeywell攜手will.i.am 打造個人智慧口罩XuperMask
繼LG、Razer等業者均瞄準疫情需求打造可重複使用的個人智慧口罩產品之後，Honeywell也宣布與藝人will.i.am合作打造名為XuperMask的智慧口罩。
XuperMask標榜搭載兩組可三段變速的風扇，以及目前應用在空氣濾清器、吸塵器的HEPA濾網，而貼合臉部處則採用矽膠材質，讓口罩能更貼合臉部曲線，並且確保密合效果。
而跟Razer提出的Project Hazel一樣，Honeywell也在XuperMask搭載RGB燈效，藉此確認口罩是否正常運作，另外更在口罩提供支援主動降噪的麥克風與耳機設計，以利使用者配戴時仍可與他人溝通，而口罩本身也搭載藍牙5.0連接規範，可讓使用者與手機建立連線，藉此確認口罩實際使用狀態。
不過，相較Razer在口罩採用透明外罩設計，XuperMask則採用相當具有科幻風格的設計，並且完整包覆鼻口部位，避免造成飛沫感染問題。至於內建電池續航時間部分，最長約可對應7小時左右。
Honeywell此款智慧口罩將於4月8日開放銷售，預計提供白色、灰色與橘色，另外也會推出黑橘搭配配色，建議售價則為299美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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